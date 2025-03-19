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СМИ сообщили планах США ввести новые импортные пошлины в апреле

СМИ сообщили планах США ввести новые импортные пошлины в апреле - 19.03.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили планах США ввести новые импортные пошлины в апреле

США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта 2 апреля, они затронут импортные товары на триллионы долларов, сообщает газета Washington Post со... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T14:52+0300

2025-03-19T14:52+0300

2025-03-19T14:52+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта 2 апреля, они затронут импортные товары на триллионы долларов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. По словам издания, высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа выступают за создание новой системы пошлин, в рамках которой пошлины могут быть введены в отношении большинства стран, с которыми США ведет торговлю. "Источник, знакомый с внутренним планированием, ...подтвердил, что чиновники администрации готовят пошлины на импортные товары на "триллионы" долларов", - сообщила газета. По данным издания, из-за введения новых пошлин возникло беспокойство по поводу проблем с новым налогооблажением импортной продукции. Неназваный источник сообщил Washington Post, что обсуждение новых пошлин проходит на высоких уровнях, в них "играют роль" вице-президент США Джей-Ди Вэнс, министр торговли Ховард Латник, министр финансов Скотт Бессент и советник президента США по торговле Питер Наварро. Газета не уточняет, будут ли новые пошлины введены против других стран или они будут касаться только Канады, Мексики, стран ЕС, в отношении товаров которых уже были введены пошлины. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.

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сша, washington post, канада, дональд трамп, ес, пошлины