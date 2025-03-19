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Пресс-конференция "Российский рынок vs Зарубежный рынок"

Пресс-конференция "Российский рынок vs Зарубежный рынок" - 19.03.2025, ПРАЙМ

Пресс-конференция "Российский рынок vs Зарубежный рынок"

25 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится пресс-конференция российской ассоциации разработчиков программного... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

технологии

бизнес

россия

москва

руссофт

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25 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится пресс-конференция российской ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт" на тему: "Российский рынок vs Зарубежный рынок. Где больше точек роста для ИТ-бизнеса?". Участники: - основатель и исполнительный директор платформы "eXpress" Андрей ВРАЦКИЙ; - коммерческий директор компании "Базис" Иван ЕРМАКОВ; - генеральный директор компании "МойОфис" Вячеслав ЗАКОРЖЕВСКИЙ; - генеральный директор бизнес-юнита Test IT, "Девелоника" (ГК Softline) Артем КОСТРЮКОВ; - президент группы компаний Polymedia, сооснователь платформы Visiology Елена НОВИКОВА; - директор по научной работе компании "Актив" Сергей ПАНАСЕНКО; - первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 Дмитрий ХАРИТОНОВ; - исполнительный директор компании ICL Services Ильдар ХУСНУТДИНОВ. Модератор: - президент некоммерческого партнерства "Руссофт" Валентин МАКАРОВ. На пресс-конференции эксперты постараются ответить на вопросы о том, каковы дальнейшие перспективы импортозамещения ПО. В рамках мероприятия будет представлена актуальная аналитика будущего компаний и ИТ-отрасли от специалистов. Аккредитация на мероприятия: accreditation@ria.ru Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. Наш адрес: Москва, Зубовский бульвар, дом 4 Подробная информация на сайте пресс-центра https://pressria.ru

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, москва, руссофт