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Пресс-конференция "Российский рынок vs Зарубежный рынок"
Пресс-конференция "Российский рынок vs Зарубежный рынок" - 19.03.2025, ПРАЙМ
Пресс-конференция "Российский рынок vs Зарубежный рынок"
25 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится пресс-конференция российской ассоциации разработчиков программного... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:53+0300
2025-03-19T02:53+0300
2025-03-19T02:53+0300
технологии
бизнес
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москва
руссофт
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25 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится пресс-конференция российской ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт" на тему: "Российский рынок vs Зарубежный рынок. Где больше точек роста для ИТ-бизнеса?".
Участники:
- основатель и исполнительный директор платформы "eXpress" Андрей ВРАЦКИЙ;
- коммерческий директор компании "Базис" Иван ЕРМАКОВ;
- генеральный директор компании "МойОфис" Вячеслав ЗАКОРЖЕВСКИЙ;
- генеральный директор бизнес-юнита Test IT, "Девелоника" (ГК Softline) Артем КОСТРЮКОВ;
- президент группы компаний Polymedia, сооснователь платформы Visiology Елена НОВИКОВА;
- директор по научной работе компании "Актив" Сергей ПАНАСЕНКО;
- первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 Дмитрий ХАРИТОНОВ;
- исполнительный директор компании ICL Services Ильдар ХУСНУТДИНОВ.
Модератор:
- президент некоммерческого партнерства "Руссофт" Валентин МАКАРОВ.
На пресс-конференции эксперты постараются ответить на вопросы о том, каковы дальнейшие перспективы импортозамещения ПО. В рамках мероприятия будет представлена актуальная аналитика будущего компаний и ИТ-отрасли от специалистов.
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Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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технологии, бизнес, россия, москва, руссофт
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Руссофт
Пресс-конференция "Российский рынок vs Зарубежный рынок"
Пресс-конференция ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт"
25 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится пресс-конференция российской ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт" на тему: "Российский рынок vs Зарубежный рынок. Где больше точек роста для ИТ-бизнеса?".
- основатель и исполнительный директор платформы "eXpress" Андрей ВРАЦКИЙ;
- коммерческий директор компании "Базис" Иван ЕРМАКОВ;
- генеральный директор компании "МойОфис" Вячеслав ЗАКОРЖЕВСКИЙ;
- генеральный директор бизнес-юнита Test IT, "Девелоника" (ГК Softline) Артем КОСТРЮКОВ;
- президент группы компаний Polymedia, сооснователь платформы Visiology Елена НОВИКОВА;
- директор по научной работе компании "Актив" Сергей ПАНАСЕНКО;
- первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 Дмитрий ХАРИТОНОВ;
- исполнительный директор компании ICL Services Ильдар ХУСНУТДИНОВ.
- президент некоммерческого партнерства "Руссофт" Валентин МАКАРОВ.
На пресс-конференции эксперты постараются ответить на вопросы о том, каковы дальнейшие перспективы импортозамещения ПО. В рамках мероприятия будет представлена актуальная аналитика будущего компаний и ИТ-отрасли от специалистов.
Аккредитация на мероприятия: accreditation@ria.ru
Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Наш адрес: Москва, Зубовский бульвар, дом 4
Подробная информация на сайте пресс-центра https://pressria.ru