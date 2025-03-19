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МВД озвучило размер ущерба от экономических преступлений за год в Москве

МВД озвучило размер ущерба от экономических преступлений за год в Москве - 19.03.2025, ПРАЙМ

МВД озвучило размер ущерба от экономических преступлений за год в Москве

Ущерб от экономических преступлений за 2024 году в Москве превысил 88 миллиардов рублей, сообщается в материалах столичного главка МВД РФ. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T11:54+0300

2025-03-19T11:54+0300

2025-03-19T12:47+0300

экономика

россия

мвд

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преступления

экономические преступления

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Ущерб от экономических преступлений за 2024 году в Москве превысил 88 миллиардов рублей, сообщается в материалах столичного главка МВД РФ. "В 2024 году сотрудники подразделения экономической безопасности выявили свыше 10 тысяч экономических преступлений. Из них более 4 тысяч - в крупном и особо крупном размере. Размер материального ущерба, причиненного обвиняемыми по делам экономической направленности, составил 88 миллиардов 300 миллионов рублей", - говорится в материалах. В ведомстве уточнили, что к уголовной ответственности привлечено около 3,5 тысяч человек за совершение преступлений экономической направленности. При этом общее число преступлений на территории Москвы сократилось на 2,3%.

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