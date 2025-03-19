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МВД озвучило размер ущерба от экономических преступлений за год в Москве - 19.03.2025, ПРАЙМ
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МВД озвучило размер ущерба от экономических преступлений за год в Москве
МВД озвучило размер ущерба от экономических преступлений за год в Москве - 19.03.2025, ПРАЙМ
МВД озвучило размер ущерба от экономических преступлений за год в Москве
Ущерб от экономических преступлений за 2024 году в Москве превысил 88 миллиардов рублей, сообщается в материалах столичного главка МВД РФ. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T11:54+0300
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экономика
россия
мвд
москва
преступления
экономические преступления
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Ущерб от экономических преступлений за 2024 году в Москве превысил 88 миллиардов рублей, сообщается в материалах столичного главка МВД РФ. "В 2024 году сотрудники подразделения экономической безопасности выявили свыше 10 тысяч экономических преступлений. Из них более 4 тысяч - в крупном и особо крупном размере. Размер материального ущерба, причиненного обвиняемыми по делам экономической направленности, составил 88 миллиардов 300 миллионов рублей", - говорится в материалах. В ведомстве уточнили, что к уголовной ответственности привлечено около 3,5 тысяч человек за совершение преступлений экономической направленности. При этом общее число преступлений на территории Москвы сократилось на 2,3%.
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россия, мвд, москва, преступления, экономические преступления
Экономика, РОССИЯ, МВД, МОСКВА, преступления, экономические преступления
11:54 19.03.2025 (обновлено: 12:47 19.03.2025)
 
МВД озвучило размер ущерба от экономических преступлений за год в Москве

МВД: ущерб от экономических преступлений в Москве превысил 88 миллиардов рублей

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк!Задержание. Архивное фото
!Задержание. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Ущерб от экономических преступлений за 2024 году в Москве превысил 88 миллиардов рублей, сообщается в материалах столичного главка МВД РФ.
"В 2024 году сотрудники подразделения экономической безопасности выявили свыше 10 тысяч экономических преступлений. Из них более 4 тысяч - в крупном и особо крупном размере. Размер материального ущерба, причиненного обвиняемыми по делам экономической направленности, составил 88 миллиардов 300 миллионов рублей", - говорится в материалах.
В ведомстве уточнили, что к уголовной ответственности привлечено около 3,5 тысяч человек за совершение преступлений экономической направленности. При этом общее число преступлений на территории Москвы сократилось на 2,3%.
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