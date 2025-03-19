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Президент Казахстана создал агентство по атомной энергии

Президент Казахстана создал агентство по атомной энергии - 19.03.2025, ПРАЙМ

Президент Казахстана создал агентство по атомной энергии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании агентства по атомной энергии, его возглавил экс-министр энергетики Алмасадам Саткалиев,... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

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АСТАНА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании агентства по атомной энергии, его возглавил экс-министр энергетики Алмасадам Саткалиев, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского лидера. "Образовать агентство Республики Казахстан по атомной энергии как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан, с передачей ему функций и полномочий министерства энергетики… в областях недропользования в части добычи урана, использования атомной энергии, обеспечения радиационной безопасности населения, создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы. Сообщается, что правительству Казахстана совместно с администрацией президента поручено обеспечить перераспределение штатной численности министерства энергетики и соответствующих подведомственных организаций. Указ вводится в действие со дня его подписания. Также президент освободил министра энергетики республики Алмасадама Саткалиева от занимаемой должности и назначил его руководителем созданного агентства по атомной энергии. "Указом главы государства Саткалиев Алмасадам Майданович назначен председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, он освобожден от ранее занимаемой должности", - добавили в пресс-службе президента. Токаев ранее объявил о решении создать Агентство по ядерной энергетике при президенте. Он отметил, что стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную основу для динамичного экономического развития республики на десятилетия вперед. По его мнению, для этого необходимо не только построить одну, но и ещё две атомные электростанции, с конечной целью сформировать полноценный ядерный кластер. В Казахстане 6 октября 2024 года состоялся республиканский референдум по вопросу строительства первой в стране атомной электростанции, проект поддержали 71,12% избирателей. В июне 2022 года минэнерго Казахстана заявило, что АЭС планируется возвести к 2035 году с бюджетом в 11,2 миллиарда долларов. В шорт-лист кандидатов на строительство вошли российская госкорпорация "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF. По словам президента Касым-Жомарта Токаева, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму, генеральным оператором которого выступит Казахстан. Окончательное решение властей республики по этому вопросу ожидается в 2025 году.

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казахстан, касым-жомарт токаев, росатом, khnp, edf