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Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили сотрудничество

Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили сотрудничество - 19.03.2025, ПРАЙМ

Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили сотрудничество

Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев по телефону обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

экономика

мировая экономика

россия

казахстан

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алма-ата

касым-жомарт токаев

шавкат мирзиеев

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АЛМА-АТА, 18 мар – ПРАЙМ. Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев по телефону обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между странами, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского лидера. "Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы с президентом Шавкатом Мирзиёевым отметил высокий темп развития двустороннего сотрудничества, полностью соответствующий уровню стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Узбекистаном. Стороны подтвердили обоюдную нацеленность на дальнейшее углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы.

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мировая экономика, россия, казахстан, узбекистан, алма-ата, касым-жомарт токаев, шавкат мирзиеев