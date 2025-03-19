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Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили сотрудничество - 19.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили сотрудничество
Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили сотрудничество - 19.03.2025, ПРАЙМ
Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили сотрудничество
Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев по телефону обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:54+0300
2025-03-19T02:54+0300
экономика
мировая экономика
россия
казахстан
узбекистан
алма-ата
касым-жомарт токаев
шавкат мирзиеев
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АЛМА-АТА, 18 мар – ПРАЙМ. Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев по телефону обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между странами, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского лидера. "Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы с президентом Шавкатом Мирзиёевым отметил высокий темп развития двустороннего сотрудничества, полностью соответствующий уровню стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Узбекистаном. Стороны подтвердили обоюдную нацеленность на дальнейшее углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы.
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мировая экономика, россия, казахстан, узбекистан, алма-ата, касым-жомарт токаев, шавкат мирзиеев
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, АЛМА-АТА, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиеев
02:54 19.03.2025
 
Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили сотрудничество

Президенты Казахстана и Узбекистана Токаев и Мирзиеев обсудили сотрудничество

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АЛМА-АТА, 18 мар – ПРАЙМ. Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев по телефону обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между странами, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского лидера.
"Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы с президентом Шавкатом Мирзиёевым отметил высокий темп развития двустороннего сотрудничества, полностью соответствующий уровню стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Узбекистаном. Стороны подтвердили обоюдную нацеленность на дальнейшее углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы.
 
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