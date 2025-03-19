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В Приамурье открыли памятник в память о погибших горняках

В Приамурье открыли памятник в память о погибших горняках - 19.03.2025, ПРАЙМ

В Приамурье открыли памятник в память о погибших горняках

Монумент в память о погибших 13 горняках на шахте "Пионер" в Приамурье открыли во вторник, в годовщину аварии, сообщили РИА Новости в АО "Покровский рудник". | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мар – ПРАЙМ. Монумент в память о погибших 13 горняках на шахте "Пионер" в Приамурье открыли во вторник, в годовщину аварии, сообщили РИА Новости в АО "Покровский рудник". "Восемнадцатого марта в годовщину аварии на руднике "Пионер" открыт монумент в память о погибших горняках", - говорится в сообщении. Эскиз для памятника изготовил амурский художник Николай Рыбак, его выбрали вместе с родственниками горняков. Автор монумента - известный амурский скульптор Александр Кантемиров. Памятник представляет собой бетонную каску высотой 2,6 метра с шахтерским фонарем. "Этот памятник — дань уважения погибшим, их мужеству, стойкости и силе духа. Памятник установлен в общедоступном месте у въезда на территорию рудника "Пионер" – его могут свободно посещать все желающие. Он изготовлен из высокопрочного бетона, аналогичного применяемому для строительства взлетных полос аэродромов, гидротехнических сооружений и фундаментов высотных домов", - отметили в "Покровском руднике". На церемонии открытия памятника присутствовали родственники, прибывшие из разных регионов страны, а также работники рудника и сотрудники подрядной организации, коллеги погибших горняков. Память погибших почтили зажжением лампад и живыми цветами. Как сообщало СУСК РФ по Приамурью, 18 марта 2024 года в горной выработке подземного рудника "Пионер" в Зейском районе произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. Эксперты 1 апреля приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. Также решение о прекращении было принято из-за риска повторного обвала горной массы и затопления.

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