https://1prime.ru/20250319/privatizatsiya-855946015.html

Названы компании, которые могут быть приватизированы в России в 2026 году

Названы компании, которые могут быть приватизированы в России в 2026 году - 19.03.2025, ПРАЙМ

Названы компании, которые могут быть приватизированы в России в 2026 году

Наиболее простым способом приватизации в России является снижение доли государства в публичных компаниях без утраты контроля над управлением, продажа доли в них | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T15:30+0300

2025-03-19T15:30+0300

2025-03-19T15:30+0300

экономика

россия

минфин

сбербанк

втб

алексей моисеев

приватизация

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fd77fde263b7fc0660751b13d498e072.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Наиболее простым способом приватизации в России является снижение доли государства в публичных компаниях без утраты контроля над управлением, продажа доли в них позволит быстро пополнить бюджет; среди возможных претендентов на приватизацию в 2026 году могут быть Сбербанк, ВТБ, "Роснефть", "Газпром", "Алроса", "Россети", "Аэрофлот" и целый ряд других компаний, заявили агентству РИА Новости эксперты РАНХиГС. Накануне глава Минфина Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества заявил, что считает текущее время подходящим, чтобы вновь поставить вопрос "большой приватизации" на повестку дня. Тогда же замминистра Алексей Моисеев сообщил, что министерство внесло в правительство список из семи компаний для приватизации в 2026 году, документ находится на рассмотрении. Минфин еще в конце 2023 года вносил в кабмин перечень из примерно 30 крупных компаний с долей государства более 50% для рассмотрения возможности приватизации. "Интересен вопрос, на каких объектах сосредоточится Минфин. Будут ли это активы, поступившие в государственную казну в результате национализации в 2022-2024 годах, или пакеты акций крупных компаний, находящихся в госсобственности? Здесь мы увидим приоритеты Минфина: подтвердить незыблемость прав собственности и стабильность инвестиционного климата или привлечь средства в бюджет за счет приватизации", - сказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов. "Среди возможных объектов приватизации могут оказаться такие компании, как Мурманский морской торговый порт и множество других. Среди пакетов акций традиционных государственных компаний уже давно упоминаются "Транснефть", РЖД, "Почта России", "Ростелеком", "Ростех", "Росавтодор" и "Росатом". Этот список может быть продолжен такими компаниями, как "Алроса", Сбербанк и ВТБ, где государство могло бы продать пакеты без утраты контроля над управлением", - отметил эксперт. По словам Абрамова, перед Минфином стоит сложная задача: не только необходимость привлечь значительные доходы от приватизации в бюджет, но и подтвердить стабильность прав собственности на объекты приватизации. "Сделать это в текущих условиях будет нелегко", - считает он. В свою очередь старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин полагает, что наиболее простым и быстрым способом приватизации является снижение доли государства в публичных компаниях, продажа доли в них позволит быстро пополнить бюджет. "Такие компании сегодня представлены в добыче и переработке ресурсов (например, "Газпромнефть", "Башнефть", "Роснефть", "Газпром", "Алроса"), финансовом секторе (ВТБ, Сбербанк), энергетическом секторе ("Русгидро", "Россети", ФСК ЕЭС, "Интер РАО"), транспортной сфере (НМТП, "Аэрофлот"), промышленности ("Камаз", "Совкомфлот", ОАК). Продажа доли в таких компаниях поможет быстро пополнить бюджет, а стоимость активов проще оценить", - считает Еремкин.

https://1prime.ru/20250318/putin-855882378.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин, сбербанк, втб, алексей моисеев, приватизация