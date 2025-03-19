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Названы компании, которые могут быть приватизированы в России в 2026 году - 19.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250319/privatizatsiya-855946015.html
Названы компании, которые могут быть приватизированы в России в 2026 году
Названы компании, которые могут быть приватизированы в России в 2026 году - 19.03.2025, ПРАЙМ
Названы компании, которые могут быть приватизированы в России в 2026 году
Наиболее простым способом приватизации в России является снижение доли государства в публичных компаниях без утраты контроля над управлением, продажа доли в них | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T15:30+0300
2025-03-19T15:30+0300
экономика
россия
минфин
сбербанк
втб
алексей моисеев
приватизация
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Наиболее простым способом приватизации в России является снижение доли государства в публичных компаниях без утраты контроля над управлением, продажа доли в них позволит быстро пополнить бюджет; среди возможных претендентов на приватизацию в 2026 году могут быть Сбербанк, ВТБ, "Роснефть", "Газпром", "Алроса", "Россети", "Аэрофлот" и целый ряд других компаний, заявили агентству РИА Новости эксперты РАНХиГС. Накануне глава Минфина Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества заявил, что считает текущее время подходящим, чтобы вновь поставить вопрос "большой приватизации" на повестку дня. Тогда же замминистра Алексей Моисеев сообщил, что министерство внесло в правительство список из семи компаний для приватизации в 2026 году, документ находится на рассмотрении. Минфин еще в конце 2023 года вносил в кабмин перечень из примерно 30 крупных компаний с долей государства более 50% для рассмотрения возможности приватизации. "Интересен вопрос, на каких объектах сосредоточится Минфин. Будут ли это активы, поступившие в государственную казну в результате национализации в 2022-2024 годах, или пакеты акций крупных компаний, находящихся в госсобственности? Здесь мы увидим приоритеты Минфина: подтвердить незыблемость прав собственности и стабильность инвестиционного климата или привлечь средства в бюджет за счет приватизации", - сказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов. "Среди возможных объектов приватизации могут оказаться такие компании, как Мурманский морской торговый порт и множество других. Среди пакетов акций традиционных государственных компаний уже давно упоминаются "Транснефть", РЖД, "Почта России", "Ростелеком", "Ростех", "Росавтодор" и "Росатом". Этот список может быть продолжен такими компаниями, как "Алроса", Сбербанк и ВТБ, где государство могло бы продать пакеты без утраты контроля над управлением", - отметил эксперт. По словам Абрамова, перед Минфином стоит сложная задача: не только необходимость привлечь значительные доходы от приватизации в бюджет, но и подтвердить стабильность прав собственности на объекты приватизации. "Сделать это в текущих условиях будет нелегко", - считает он. В свою очередь старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин полагает, что наиболее простым и быстрым способом приватизации является снижение доли государства в публичных компаниях, продажа доли в них позволит быстро пополнить бюджет. "Такие компании сегодня представлены в добыче и переработке ресурсов (например, "Газпромнефть", "Башнефть", "Роснефть", "Газпром", "Алроса"), финансовом секторе (ВТБ, Сбербанк), энергетическом секторе ("Русгидро", "Россети", ФСК ЕЭС, "Интер РАО"), транспортной сфере (НМТП, "Аэрофлот"), промышленности ("Камаз", "Совкомфлот", ОАК). Продажа доли в таких компаниях поможет быстро пополнить бюджет, а стоимость активов проще оценить", - считает Еремкин.
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россия, минфин, сбербанк, втб, алексей моисеев, приватизация
Экономика, РОССИЯ, Минфин, Сбербанк, ВТБ, Алексей Моисеев, приватизация
15:30 19.03.2025
 
Названы компании, которые могут быть приватизированы в России в 2026 году

РАНХиГС: среди претендентов на приватизацию могут быть Сбербанк, ВТБ, "Роснефть"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Наиболее простым способом приватизации в России является снижение доли государства в публичных компаниях без утраты контроля над управлением, продажа доли в них позволит быстро пополнить бюджет; среди возможных претендентов на приватизацию в 2026 году могут быть Сбербанк, ВТБ, "Роснефть", "Газпром", "Алроса", "Россети", "Аэрофлот" и целый ряд других компаний, заявили агентству РИА Новости эксперты РАНХиГС.
Накануне глава Минфина Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества заявил, что считает текущее время подходящим, чтобы вновь поставить вопрос "большой приватизации" на повестку дня. Тогда же замминистра Алексей Моисеев сообщил, что министерство внесло в правительство список из семи компаний для приватизации в 2026 году, документ находится на рассмотрении. Минфин еще в конце 2023 года вносил в кабмин перечень из примерно 30 крупных компаний с долей государства более 50% для рассмотрения возможности приватизации.
"Интересен вопрос, на каких объектах сосредоточится Минфин. Будут ли это активы, поступившие в государственную казну в результате национализации в 2022-2024 годах, или пакеты акций крупных компаний, находящихся в госсобственности? Здесь мы увидим приоритеты Минфина: подтвердить незыблемость прав собственности и стабильность инвестиционного климата или привлечь средства в бюджет за счет приватизации", - сказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов.
"Среди возможных объектов приватизации могут оказаться такие компании, как Мурманский морской торговый порт и множество других. Среди пакетов акций традиционных государственных компаний уже давно упоминаются "Транснефть", РЖД, "Почта России", "Ростелеком", "Ростех", "Росавтодор" и "Росатом". Этот список может быть продолжен такими компаниями, как "Алроса", Сбербанк и ВТБ, где государство могло бы продать пакеты без утраты контроля над управлением", - отметил эксперт.
По словам Абрамова, перед Минфином стоит сложная задача: не только необходимость привлечь значительные доходы от приватизации в бюджет, но и подтвердить стабильность прав собственности на объекты приватизации. "Сделать это в текущих условиях будет нелегко", - считает он.
В свою очередь старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин полагает, что наиболее простым и быстрым способом приватизации является снижение доли государства в публичных компаниях, продажа доли в них позволит быстро пополнить бюджет.
"Такие компании сегодня представлены в добыче и переработке ресурсов (например, "Газпромнефть", "Башнефть", "Роснефть", "Газпром", "Алроса"), финансовом секторе (ВТБ, Сбербанк), энергетическом секторе ("Русгидро", "Россети", ФСК ЕЭС, "Интер РАО"), транспортной сфере (НМТП, "Аэрофлот"), промышленности ("Камаз", "Совкомфлот", ОАК). Продажа доли в таких компаниях поможет быстро пополнить бюджет, а стоимость активов проще оценить", - считает Еремкин.
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