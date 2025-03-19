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Ekosem-Agrar завершила продажу корпоративных облигаций

Ekosem-Agrar завершила продажу корпоративных облигаций - 19.03.2025, ПРАЙМ

Ekosem-Agrar завершила продажу корпоративных облигаций

Холдинг Ekosem-Agrar AG, бывшая головная структура крупнейшего в России производителя сырого молока "Эконива", завершила продажу корпоративных облигаций,... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Холдинг Ekosem-Agrar AG, бывшая головная структура крупнейшего в России производителя сырого молока "Эконива", завершила продажу корпоративных облигаций, следует из пресс-релиза немецкой компании. "Ekosem-Agrar AG… успешно завершила реструктуризацию корпоративных облигаций серий 2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5) и 2019/2029 (ISIN: DE000A2YNR08). Бумаги проданы специально созданной для данной сделки компании (SPV), зарегистрированной на Кипре. Денежные средства за покупку облигаций в размере 300 евро за облигацию вчера были переведены банкам-кастодианам и, соответственно, держателям облигаций через Clearstream Banking AG", - говорится в сообщении. В холдинге отметили, что в зависимости от банка-депозитария для получения платежа держателями облигаций может потребоваться еще несколько дней. "Таким образом, реструктуризация, одобренная на собраниях держателей облигаций 3 и 4 июня 2024 года, завершена", - заключают в компании. Президент "Эконивы" Штефан Дюрр отметил, что продажа "потребовала много времени и терпения. "Мы рады, что нам наконец удалось успешно реализовать концепцию реструктуризации, одобренную держателями облигаций прошлым летом", – приводятся его слова в сообщении. В начале апреля ГК "Эконива" объявила о начале консолидации бизнеса исключительно в российской юрисдикции - было решено провести реструктуризацию двух выпусков корпоративных облигаций, а также перевести операционный бизнес, который базируется исключительно в России, под контроль компании, находящейся также в российской юрисдикции. В конце декабря Ekosem-Agrar AG сообщала, что продала все свои доли в российских операционных подразделениях российской ООО "Эконива". Основными владельцами ООО "Эконива" стали акционеры Ekosem-Agrar AG во главе с основателем и президентом "Эконивы" Штефаном Дюрром, как и анонсировалось ранее. "Эконива" - крупная российская аграрная группа. Ключевое направление работы - молоко. Среди других сфер деятельности - племенное и мясное скотоводство, семеноводство. Предприятия агрохолдинга работают в Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных наделов с земельным банком более 630 тысяч гектаров.

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бизнес, рынки, москва, кипр, башкирия, эконива