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Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе составил 1 млрд евро
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе составил 1 млрд евро - 19.03.2025, ПРАЙМ
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе составил 1 млрд евро
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе составил 1 миллиард евро после профицита в 15,5 миллиарда евро в декабре, сообщает европейское статистическое | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:51+0300
2025-03-19T02:51+0300
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экономика
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мировая экономика
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе составил 1 миллиард евро после профицита в 15,5 миллиарда евро в декабре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали профицит в январе на уровне 14 миллиардов евро.
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финансы, мировая экономика, москва, евростат
Экономика, Финансы, Мировая экономика, МОСКВА, Евростат
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе составил 1 млрд евро
Евростат: профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе составил 1 млрд евро