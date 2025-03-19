https://1prime.ru/20250319/profitsit-855923406.html

Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе составил 1 млрд евро

Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе составил 1 млрд евро - 19.03.2025, ПРАЙМ

Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе составил 1 млрд евро

Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе составил 1 миллиард евро после профицита в 15,5 миллиарда евро в декабре, сообщает европейское статистическое | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

экономика

финансы

мировая экономика

москва

евростат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855923406.jpg?1742341891

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе составил 1 миллиард евро после профицита в 15,5 миллиарда евро в декабре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали профицит в январе на уровне 14 миллиардов евро.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, москва, евростат