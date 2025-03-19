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Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе снизился до 1 млрд евро - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе снизился до 1 млрд евро
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе снизился до 1 млрд евро - 19.03.2025, ПРАЙМ
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе снизился до 1 млрд евро
Добавлены подробности (после второго абзаца). | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
экономика
мировая экономика
финансы
ес
евростат
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Добавлены подробности (после второго абзаца). МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе снизился до 1 миллиарда евро с 15,5 миллиарда евро в декабре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали профицит в январе на уровне 14 миллиардов евро. При этом экспорт товаров из еврозоны в январе вырос на 3% в годовом выражении - до 232,6 миллиарда евро, а импорт увеличился на 7,6% - до 231,5 миллиарда. В Евросоюзе дефицит внешнеторгового баланса в январе составил 5,4 миллиарда евро после профицита в 16,3 миллиарда евро месяцем ранее. Экспорт товаров из ЕС в январе вырос в годовом выражении на 4,4% - до 208,7 миллиардов евро, импорт - на 10,9%, до 214,1 миллиарда.
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мировая экономика, финансы, ес, евростат
Экономика, Мировая экономика, Финансы, ЕС, Евростат
02:52 19.03.2025
 
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе снизился до 1 млрд евро

Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе снизился до 1 млрд евро

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Добавлены подробности (после второго абзаца).
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе снизился до 1 миллиарда евро с 15,5 миллиарда евро в декабре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали профицит в январе на уровне 14 миллиардов евро.
При этом экспорт товаров из еврозоны в январе вырос на 3% в годовом выражении - до 232,6 миллиарда евро, а импорт увеличился на 7,6% - до 231,5 миллиарда.
В Евросоюзе дефицит внешнеторгового баланса в январе составил 5,4 миллиарда евро после профицита в 16,3 миллиарда евро месяцем ранее. Экспорт товаров из ЕС в январе вырос в годовом выражении на 4,4% - до 208,7 миллиардов евро, импорт - на 10,9%, до 214,1 миллиарда.
 
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