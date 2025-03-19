https://1prime.ru/20250319/prokladka-855934229.html
На четырех участках Бирюлевской линии метро начали прокладку теплосети
На четырех участках Бирюлевской линии метро начали прокладку теплосети - 19.03.2025, ПРАЙМ
На четырех участках Бирюлевской линии метро начали прокладку теплосети
Прокладка тепловой сети с использованием тоннельной технологии стартовала на четырех участках Бирюлевской линии столичного метро, сообщается на официальном... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T07:54+0300
2025-03-19T07:54+0300
2025-03-19T07:54+0300
энергетика
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Прокладка тепловой сети с использованием тоннельной технологии стартовала на четырех участках Бирюлевской линии столичного метро, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Строительно-монтажные работы по прокладке теплосети в районе будущей станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метрополитена проводят с помощью тоннелепроходческого комплекса на глубинах от 12 до 22 метров. Общая протяженность четырех участков — свыше 1,3 тысячи метров. Коммуникационные тоннели пройдут под линиями железной дороги и Московского центрального кольца, улицами Лисицкого и Братьев Рябушинских, а также проспектом Лихачева. Остальные объекты инженерной инфраструктуры для Бирюлевской линии сейчас проектируют, к строительству планируют приступить весной 2025 года. Всего специалисты проложат свыше 8,5 километра тепловой сети диаметром от 100 до 1,4 тысячи миллиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что длина Бирюлевской линии составит более 22 километров, помимо этого на ней построят 10 станций. Линия пройдет от территории бывшей промзоны "ЗИЛ" до районов Западное и Восточное Бирюлево.
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Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА
На четырех участках Бирюлевской линии метро начали прокладку теплосети
На четырех участках Бирюлевской линии московского метро начали прокладку теплосети
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Прокладка тепловой сети с использованием тоннельной технологии стартовала на четырех участках Бирюлевской линии столичного метро, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Строительно-монтажные работы по прокладке теплосети в районе будущей станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метрополитена проводят с помощью тоннелепроходческого комплекса на глубинах от 12 до 22 метров. Общая протяженность четырех участков — свыше 1,3 тысячи метров. Коммуникационные тоннели пройдут под линиями железной дороги и Московского центрального кольца, улицами Лисицкого и Братьев Рябушинских, а также проспектом Лихачева. Остальные объекты инженерной инфраструктуры для Бирюлевской линии сейчас проектируют, к строительству планируют приступить весной 2025 года. Всего специалисты проложат свыше 8,5 километра тепловой сети диаметром от 100 до 1,4 тысячи миллиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что длина Бирюлевской линии составит более 22 километров, помимо этого на ней построят 10 станций. Линия пройдет от территории бывшей промзоны "ЗИЛ" до районов Западное и Восточное Бирюлево.