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Турция разрешит импорт пшеницы для экспортируемой муки, пишут СМИ

Турция разрешит импорт пшеницы для экспортируемой муки, пишут СМИ - 19.03.2025, ПРАЙМ

Турция разрешит импорт пшеницы для экспортируемой муки, пишут СМИ

Турция со среды разрешает безтарифный импорт пшеницы по схеме экспорта муки, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Федерацию турецких мукомолов, имеющую в... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T20:51+0300

2025-03-19T20:51+0300

2025-03-19T20:51+0300

экономика

турция

сельское хозяйство

мировая экономика

пшеница

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АНКАРА, 19 мар - ПРАЙМ. Турция со среды разрешает безтарифный импорт пшеницы по схеме экспорта муки, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Федерацию турецких мукомолов, имеющую в распоряжении соответствующую служебную записку зернового совета. Турция ограничила импорт зерна прошлым летом, чтобы защитить фермеров от падения цен после хорошего урожая. "Турция со среды разрешает безтарифный импорт пшеницы по схеме экспорта муки", - сообщило агентство.

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турция

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турция, сельское хозяйство, мировая экономика, пшеница