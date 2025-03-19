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Турция разрешит импорт пшеницы для экспортируемой муки, пишут СМИ
Турция разрешит импорт пшеницы для экспортируемой муки, пишут СМИ - 19.03.2025, ПРАЙМ
Турция разрешит импорт пшеницы для экспортируемой муки, пишут СМИ
Турция со среды разрешает безтарифный импорт пшеницы по схеме экспорта муки, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Федерацию турецких мукомолов, имеющую в... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T20:51+0300
2025-03-19T20:51+0300
2025-03-19T20:51+0300
экономика
турция
сельское хозяйство
мировая экономика
пшеница
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АНКАРА, 19 мар - ПРАЙМ. Турция со среды разрешает безтарифный импорт пшеницы по схеме экспорта муки, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Федерацию турецких мукомолов, имеющую в распоряжении соответствующую служебную записку зернового совета. Турция ограничила импорт зерна прошлым летом, чтобы защитить фермеров от падения цен после хорошего урожая. "Турция со среды разрешает безтарифный импорт пшеницы по схеме экспорта муки", - сообщило агентство.
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турция, сельское хозяйство, мировая экономика, пшеница
Экономика, ТУРЦИЯ, Сельское хозяйство, Мировая экономика, пшеница
Турция разрешит импорт пшеницы для экспортируемой муки, пишут СМИ
Reuters: Турция разрешит импорт пшеницы для экспортируемой муки
АНКАРА, 19 мар - ПРАЙМ. Турция со среды разрешает безтарифный импорт пшеницы по схеме экспорта муки, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Федерацию турецких мукомолов, имеющую в распоряжении соответствующую служебную записку зернового совета.
Турция ограничила импорт зерна прошлым летом, чтобы защитить фермеров от падения цен после хорошего урожая.
"Турция со среды разрешает безтарифный импорт пшеницы по схеме экспорта муки", - сообщило агентство.
Турция сократила импорт пшеницы в семь раз