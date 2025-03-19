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Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры
Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры - 19.03.2025, ПРАЙМ
Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры
Президент РФ Владимир Путин в среду примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, как рассказал глава государства, его выступление... | 19.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, как рассказал глава государства, его выступление будет посвящено в том числе вопросам защиты интересов бизнеса.
Путин сообщил о своих планах принять участие в коллегии Генпрокуратуры во время съезда РСПП 18 марта. Как подчеркнул глава государства, правовая система должна способствовать тому, чтобы бизнес был заинтересован в работе в России, ничего не боялся, чтобы судебная система была независимой и эффективной.
ПРИОРИТЕТЫ ПРОКУРАТУРЫ
В ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ Путин традиционно подводит итоги работы ведомства за год, озвучивает основные задачи на текущий период, в том числе, реагирует на последние события. Так, в прошлом году часть своего выступления президент посвятил теракту в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве, который был совершен 22 марта 2024 года.
Глава государства тогда поручил прокурорам сделать все необходимое, чтобы преступники понесли справедливое наказание. Он подчеркнул, что безопасность граждан, защита их прав и свобод, обеспечение суверенитета России, укрепление правопорядка были и остаются ключевыми задачами государственной политики.
Среди других приоритетных задач прокуратуры Путин тогда также назвал защиту трудовых, социальных, жилищных и других прав граждан. Президент РФ поручил жестко реагировать на нарушения законодательства, связанного с поддержкой семей, в том числе многодетных, инвалидов, пенсионеров, детей, оставшихся без родителей. Прокуратура должна действовать решительно и в вопросах защиты прав военнослужащих, отмечал Путин. Речь идет, например, о жалобах и нарушениях, связанных с поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей.
ДЕПРИВАТИЗАЦИИ НЕ БУДЕТ
Еще один важный момент, который обозначил Путин на предыдущем заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, касался работы по возврату в государственную собственность ряда крупных предприятий и имущественных комплексов. Как подчеркнул президент, ни о какой деприватизации или огосударствлении экономики речь идти не может.
Работа прокуроров оправдана в тех ситуациях, когда активы были приобретены с нарушением закона и, более того, используются во вред государству, пояснил тогда президент. При этом он поручил действовать строго по закону и жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях, для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят разного рода схемы по переделу собственности.
ОСОБАЯ РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ
Президент РФ не раз отмечал особую роль прокуратуры в развитии России как правового, демократического, социального государства. По словам Путина, россияне ждут от прокурорского корпуса твердой, последовательной и результативной работы. От профессионализма и объективности прокуроров зависят вера в силу и справедливость государства и авторитет самого ведомства в обществе, говорил Путин.
В ходе заседания коллегии с докладом перед президентом также традиционно выступит генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Президент 22 января подписал указ, в соответствии с которым Краснов был переназначен на свой пост еще на пять лет. На следующий день в ходе совещания с членами правительства Путин пожелал Краснову удачи, а генпрокурор поблагодарил президента за доверие.
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рф, москва, владимир путин, игорь краснов, рспп
Экономика, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Игорь Краснов, РСПП
Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры
Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, как рассказал глава государства, его выступление будет посвящено в том числе вопросам защиты интересов бизнеса.
Путин сообщил о своих планах принять участие в коллегии Генпрокуратуры во время съезда РСПП 18 марта. Как подчеркнул глава государства, правовая система должна способствовать тому, чтобы бизнес был заинтересован в работе в России, ничего не боялся, чтобы судебная система была независимой и эффективной.
В ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ Путин традиционно подводит итоги работы ведомства за год, озвучивает основные задачи на текущий период, в том числе, реагирует на последние события. Так, в прошлом году часть своего выступления президент посвятил теракту в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве, который был совершен 22 марта 2024 года.
Глава государства тогда поручил прокурорам сделать все необходимое, чтобы преступники понесли справедливое наказание. Он подчеркнул, что безопасность граждан, защита их прав и свобод, обеспечение суверенитета России, укрепление правопорядка были и остаются ключевыми задачами государственной политики.
Среди других приоритетных задач прокуратуры Путин тогда также назвал защиту трудовых, социальных, жилищных и других прав граждан. Президент РФ поручил жестко реагировать на нарушения законодательства, связанного с поддержкой семей, в том числе многодетных, инвалидов, пенсионеров, детей, оставшихся без родителей. Прокуратура должна действовать решительно и в вопросах защиты прав военнослужащих, отмечал Путин. Речь идет, например, о жалобах и нарушениях, связанных с поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей.
Еще один важный момент, который обозначил Путин на предыдущем заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, касался работы по возврату в государственную собственность ряда крупных предприятий и имущественных комплексов. Как подчеркнул президент, ни о какой деприватизации или огосударствлении экономики речь идти не может.
Работа прокуроров оправдана в тех ситуациях, когда активы были приобретены с нарушением закона и, более того, используются во вред государству, пояснил тогда президент. При этом он поручил действовать строго по закону и жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях, для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят разного рода схемы по переделу собственности.
Президент РФ не раз отмечал особую роль прокуратуры в развитии России как правового, демократического, социального государства. По словам Путина, россияне ждут от прокурорского корпуса твердой, последовательной и результативной работы. От профессионализма и объективности прокуроров зависят вера в силу и справедливость государства и авторитет самого ведомства в обществе, говорил Путин.
В ходе заседания коллегии с докладом перед президентом также традиционно выступит генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Президент 22 января подписал указ, в соответствии с которым Краснов был переназначен на свой пост еще на пять лет. На следующий день в ходе совещания с членами правительства Путин пожелал Краснову удачи, а генпрокурор поблагодарил президента за доверие.