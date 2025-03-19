https://1prime.ru/20250319/putin-855933666.html

Путин и Трамп объединились ради блага человечества, заявил Уиткофф

Путин и Трамп объединились ради блага человечества, заявил Уиткофф - 19.03.2025, ПРАЙМ

Путин и Трамп объединились ради блага человечества, заявил Уиткофф

Добавлен бэкграунд. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T07:09+0300

2025-03-19T07:09+0300

2025-03-19T07:09+0300

экономика

россия

мировая экономика

сша

владимир путин

дональд трамп

стив уиткофф

fox news

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855933666.jpg?1742357340

Добавлен бэкграунд. НЬЮ-ЙОРК, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп объединились ради блага человечества, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, комментируя разговор глав двух стран. "Два великих лидера объединились ради блага человечества. И, честно говоря, для меня было привилегией и честью сидеть там и слушать этот разговор", - сказал Уиткофф в интервью Fox News. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, fox news