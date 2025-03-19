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Путин и Трамп объединились ради блага человечества, заявил Уиткофф - 19.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин и Трамп объединились ради блага человечества, заявил Уиткофф
Путин и Трамп объединились ради блага человечества, заявил Уиткофф - 19.03.2025, ПРАЙМ
Путин и Трамп объединились ради блага человечества, заявил Уиткофф
Добавлен бэкграунд. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T07:09+0300
2025-03-19T07:09+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
владимир путин
дональд трамп
стив уиткофф
fox news
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Добавлен бэкграунд. НЬЮ-ЙОРК, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп объединились ради блага человечества, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, комментируя разговор глав двух стран. "Два великих лидера объединились ради блага человечества. И, честно говоря, для меня было привилегией и честью сидеть там и слушать этот разговор", - сказал Уиткофф в интервью Fox News. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
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россия, мировая экономика, сша, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, fox news
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Fox News
07:09 19.03.2025
 
Путин и Трамп объединились ради блага человечества, заявил Уиткофф

Спецпосланник Уиткофф: Путин и Трамп объединились ради блага человечества

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Добавлен бэкграунд.
НЬЮ-ЙОРК, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп объединились ради блага человечества, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, комментируя разговор глав двух стран.
"Два великих лидера объединились ради блага человечества. И, честно говоря, для меня было привилегией и честью сидеть там и слушать этот разговор", - сказал Уиткофф в интервью Fox News.
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАВладимир ПутинДональд ТрампСтив УиткоффFox News
 
 
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