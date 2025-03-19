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Путин и Трамп объединились ради блага человечества, заявил Уиткофф
Путин и Трамп объединились ради блага человечества, заявил Уиткофф - 19.03.2025, ПРАЙМ
Путин и Трамп объединились ради блага человечества, заявил Уиткофф
Добавлен бэкграунд. | 19.03.2025, ПРАЙМ
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НЬЮ-ЙОРК, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп объединились ради блага человечества, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, комментируя разговор глав двух стран.
"Два великих лидера объединились ради блага человечества. И, честно говоря, для меня было привилегией и честью сидеть там и слушать этот разговор", - сказал Уиткофф в интервью Fox News.
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
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Путин и Трамп объединились ради блага человечества, заявил Уиткофф
Спецпосланник Уиткофф: Путин и Трамп объединились ради блага человечества
НЬЮ-ЙОРК, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп объединились ради блага человечества, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, комментируя разговор глав двух стран.
"Два великих лидера объединились ради блага человечества. И, честно говоря, для меня было привилегией и честью сидеть там и слушать этот разговор", - сказал Уиткофф в интервью Fox News.
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.