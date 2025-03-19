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Путин отметил рост количества обращений в органы прокуратуры

Путин отметил рост количества обращений в органы прокуратуры - 19.03.2025, ПРАЙМ

Путин отметил рост количества обращений в органы прокуратуры

Количество обращений в органы прокуратуры в 2024 году выросло на 10%, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T14:21+0300

2025-03-19T14:21+0300

2025-03-19T14:23+0300

владимир путин

прокуратура

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Количество обращений в органы прокуратуры в 2024 году выросло на 10%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Отмечу, что за прошедший период прокурорами всех уровней проведена большая работа. Об этом говорят и цифры статистики. Так, количество обращений с заявлениями и жалобами в органы прокуратуры выросло на 10%", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.Путин также попросил прокуроров детально проанализировать наиболее острые системные проблемы, которые волнуют россиян."Прошу детально проанализировать наиболее острые системные проблемы, которые волнуют и беспокоят граждан, дать свои предложения по их комплексному решению", - сказал президент.Он отметил, что это важно для всех уровней власти для того, чтобы эффективно, грамотно и своевременно реагировать на запросы граждан.Кроме того, Путин особо отметил работу Генпрокуратуры в новых регионах РФ."Особые слова признательности сотрудникам, которые работают на Донбассе и в Новороссии, а также в субъектах Российской Федерации, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий", - сказал глава государства.Путин отметил, что сотрудники ведомства в непростой обстановке достойно и мужественно выполняют свой долг, помогают людям.Президент поблагодарил прокуроров России за профессионализм и ответственность."Отмечу, что во многих случаях именно благодаря вашему действенному вмешательству нарушенные права людей были восстановлены, а причиненный ущерб возмещен. Многое было сделано и по важнейшим направлениям защиты интересов государства и общества. Хочу поблагодарить российских прокуроров за профессионализм и ответственность, за такой подход к своим обязанностям", - сказал он.

https://1prime.ru/20240709/otsrochka-849955673.html

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владимир путин, прокуратура