https://1prime.ru/20250319/raund-855932258.html

Второй раунд тендера продаж риса из запасов Японии пройдет 26 марта

Второй раунд тендера продаж риса из запасов Японии пройдет 26 марта - 19.03.2025, ПРАЙМ

Второй раунд тендера продаж риса из запасов Японии пройдет 26 марта

Второй раунд тендера продаж риса из государственных запасов Японии с целью стабилизации цен и смягчения перебоев в поставках пройдет 26 марта, сообщило... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T05:16+0300

2025-03-19T05:16+0300

2025-03-19T05:16+0300

экономика

мировая экономика

япония

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855932258.jpg?1742350609

ТОКИО, 19 мар – ПРАЙМ. Второй раунд тендера продаж риса из государственных запасов Японии с целью стабилизации цен и смягчения перебоев в поставках пройдет 26 марта, сообщило министерство сельского хозяйства страны. Как и в первый раунд, который прошел с 10 по 12 марта, тендер будет проходить в форме аукциона – рис поступит в компании, предложившие самые высокие цены. Продаже будут подлежать 80 тысяч тонн риса прошлого и позапрошлого годов, включая 8,78 тысячи тонн риса, не проданного в ходе прошлых торгов. Всего на первом аукционе было реализовано 141,8 тысячи тонн риса 2023 и 2024 годов. Это стало первым случаем продажи риса из запасов с целью стабилизации цен и смягчения перебоев в поставках. Проблемы с рисом возникли летом прошлого года – тогда это объяснялось возникшими опасениями крупного землетрясения в районе разлома Нанкай. Когда эти опасения были сняты, рис появился на прилавках, но стала резко расти его цена. Цены на рис в прошлом году выросли на 60%, что стало самым высоким показателем с 1971 года с начала ведения подобной статистики, а в феврале этого года – на 90% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Правительство отмечало, что несмотря на то, что риса произведено больше, чем в предыдущем году, в крупные компании-поставщики на рынок рис не поступает, в связи с чем есть перебои в поставках. В качестве возможной причины этого называют то, что мелкооптовые торговцы придерживают рис в ожидании роста цен.

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, япония