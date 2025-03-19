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Второй раунд тендера продаж риса из запасов Японии пройдет 26 марта - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Второй раунд тендера продаж риса из запасов Японии пройдет 26 марта
Второй раунд тендера продаж риса из запасов Японии пройдет 26 марта - 19.03.2025, ПРАЙМ
Второй раунд тендера продаж риса из запасов Японии пройдет 26 марта
Второй раунд тендера продаж риса из государственных запасов Японии с целью стабилизации цен и смягчения перебоев в поставках пройдет 26 марта, сообщило... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T05:16+0300
2025-03-19T05:16+0300
экономика
мировая экономика
япония
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ТОКИО, 19 мар – ПРАЙМ. Второй раунд тендера продаж риса из государственных запасов Японии с целью стабилизации цен и смягчения перебоев в поставках пройдет 26 марта, сообщило министерство сельского хозяйства страны. Как и в первый раунд, который прошел с 10 по 12 марта, тендер будет проходить в форме аукциона – рис поступит в компании, предложившие самые высокие цены. Продаже будут подлежать 80 тысяч тонн риса прошлого и позапрошлого годов, включая 8,78 тысячи тонн риса, не проданного в ходе прошлых торгов. Всего на первом аукционе было реализовано 141,8 тысячи тонн риса 2023 и 2024 годов. Это стало первым случаем продажи риса из запасов с целью стабилизации цен и смягчения перебоев в поставках. Проблемы с рисом возникли летом прошлого года – тогда это объяснялось возникшими опасениями крупного землетрясения в районе разлома Нанкай. Когда эти опасения были сняты, рис появился на прилавках, но стала резко расти его цена. Цены на рис в прошлом году выросли на 60%, что стало самым высоким показателем с 1971 года с начала ведения подобной статистики, а в феврале этого года – на 90% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Правительство отмечало, что несмотря на то, что риса произведено больше, чем в предыдущем году, в крупные компании-поставщики на рынок рис не поступает, в связи с чем есть перебои в поставках. В качестве возможной причины этого называют то, что мелкооптовые торговцы придерживают рис в ожидании роста цен.
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мировая экономика, япония
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ
05:16 19.03.2025
 
Второй раунд тендера продаж риса из запасов Японии пройдет 26 марта

Второй раунд тендера продаж риса из государственных запасов Японии пройдет 26 марта

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ТОКИО, 19 мар – ПРАЙМ. Второй раунд тендера продаж риса из государственных запасов Японии с целью стабилизации цен и смягчения перебоев в поставках пройдет 26 марта, сообщило министерство сельского хозяйства страны.
Как и в первый раунд, который прошел с 10 по 12 марта, тендер будет проходить в форме аукциона – рис поступит в компании, предложившие самые высокие цены.
Продаже будут подлежать 80 тысяч тонн риса прошлого и позапрошлого годов, включая 8,78 тысячи тонн риса, не проданного в ходе прошлых торгов. Всего на первом аукционе было реализовано 141,8 тысячи тонн риса 2023 и 2024 годов.
Это стало первым случаем продажи риса из запасов с целью стабилизации цен и смягчения перебоев в поставках. Проблемы с рисом возникли летом прошлого года – тогда это объяснялось возникшими опасениями крупного землетрясения в районе разлома Нанкай. Когда эти опасения были сняты, рис появился на прилавках, но стала резко расти его цена.
Цены на рис в прошлом году выросли на 60%, что стало самым высоким показателем с 1971 года с начала ведения подобной статистики, а в феврале этого года – на 90% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Правительство отмечало, что несмотря на то, что риса произведено больше, чем в предыдущем году, в крупные компании-поставщики на рынок рис не поступает, в связи с чем есть перебои в поставках. В качестве возможной причины этого называют то, что мелкооптовые торговцы придерживают рис в ожидании роста цен.
 
ЭкономикаМировая экономикаЯПОНИЯ
 
 
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