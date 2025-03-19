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Второй раунд тендера продаж риса из запасов Японии пройдет 26 марта
Второй раунд тендера продаж риса из запасов Японии пройдет 26 марта - 19.03.2025, ПРАЙМ
Второй раунд тендера продаж риса из запасов Японии пройдет 26 марта
Второй раунд тендера продаж риса из государственных запасов Японии с целью стабилизации цен и смягчения перебоев в поставках пройдет 26 марта, сообщило... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T05:16+0300
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экономика
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ТОКИО, 19 мар – ПРАЙМ. Второй раунд тендера продаж риса из государственных запасов Японии с целью стабилизации цен и смягчения перебоев в поставках пройдет 26 марта, сообщило министерство сельского хозяйства страны.
Как и в первый раунд, который прошел с 10 по 12 марта, тендер будет проходить в форме аукциона – рис поступит в компании, предложившие самые высокие цены.
Продаже будут подлежать 80 тысяч тонн риса прошлого и позапрошлого годов, включая 8,78 тысячи тонн риса, не проданного в ходе прошлых торгов. Всего на первом аукционе было реализовано 141,8 тысячи тонн риса 2023 и 2024 годов.
Это стало первым случаем продажи риса из запасов с целью стабилизации цен и смягчения перебоев в поставках. Проблемы с рисом возникли летом прошлого года – тогда это объяснялось возникшими опасениями крупного землетрясения в районе разлома Нанкай. Когда эти опасения были сняты, рис появился на прилавках, но стала резко расти его цена.
Цены на рис в прошлом году выросли на 60%, что стало самым высоким показателем с 1971 года с начала ведения подобной статистики, а в феврале этого года – на 90% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Правительство отмечало, что несмотря на то, что риса произведено больше, чем в предыдущем году, в крупные компании-поставщики на рынок рис не поступает, в связи с чем есть перебои в поставках. В качестве возможной причины этого называют то, что мелкооптовые торговцы придерживают рис в ожидании роста цен.
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мировая экономика, япония
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ
Второй раунд тендера продаж риса из запасов Японии пройдет 26 марта
Второй раунд тендера продаж риса из государственных запасов Японии пройдет 26 марта
ТОКИО, 19 мар – ПРАЙМ. Второй раунд тендера продаж риса из государственных запасов Японии с целью стабилизации цен и смягчения перебоев в поставках пройдет 26 марта, сообщило министерство сельского хозяйства страны.
Как и в первый раунд, который прошел с 10 по 12 марта, тендер будет проходить в форме аукциона – рис поступит в компании, предложившие самые высокие цены.
Продаже будут подлежать 80 тысяч тонн риса прошлого и позапрошлого годов, включая 8,78 тысячи тонн риса, не проданного в ходе прошлых торгов. Всего на первом аукционе было реализовано 141,8 тысячи тонн риса 2023 и 2024 годов.
Это стало первым случаем продажи риса из запасов с целью стабилизации цен и смягчения перебоев в поставках. Проблемы с рисом возникли летом прошлого года – тогда это объяснялось возникшими опасениями крупного землетрясения в районе разлома Нанкай. Когда эти опасения были сняты, рис появился на прилавках, но стала резко расти его цена.
Цены на рис в прошлом году выросли на 60%, что стало самым высоким показателем с 1971 года с начала ведения подобной статистики, а в феврале этого года – на 90% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Правительство отмечало, что несмотря на то, что риса произведено больше, чем в предыдущем году, в крупные компании-поставщики на рынок рис не поступает, в связи с чем есть перебои в поставках. В качестве возможной причины этого называют то, что мелкооптовые торговцы придерживают рис в ожидании роста цен.