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Белый дом прокомментировал перспективы сделки по ресурсам Украины

Белый дом прокомментировал перспективы сделки по ресурсам Украины - 19.03.2025, ПРАЙМ

Белый дом прокомментировал перспективы сделки по ресурсам Украины

США не отказываются от подписания сделки по минеральным ресурсам с Украиной, но сейчас фокусируются на достижении мира, заявила пресс-секретарь Белого дома... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T21:11+0300

2025-03-19T21:11+0300

2025-03-19T21:11+0300

экономика

украина

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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. США не отказываются от подписания сделки по минеральным ресурсам с Украиной, но сейчас фокусируются на достижении мира, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Нет, нет… сейчас мы фокусируемся на долгосрочном мирном соглашении. Как вы знаете, на той сделке, на той встрече (Владимира) Зеленского и президента (США Дональда) Трампа украинский президент на тот момент не говорил о широком мирном соглашении. Сейчас мы находимся в том месте, где говорим об этом. Так что мы перешли просто от формата экономического минерального соглашения и ищем длящегося прекращения огня", - заявила она журналистам, отвечая на вопрос, снят ли вопрос заключения сделки с Украиной с повестки американской администрации.

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