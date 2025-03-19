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Белый дом прокомментировал перспективы сделки по ресурсам Украины - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Белый дом прокомментировал перспективы сделки по ресурсам Украины
Белый дом прокомментировал перспективы сделки по ресурсам Украины - 19.03.2025, ПРАЙМ
Белый дом прокомментировал перспективы сделки по ресурсам Украины
США не отказываются от подписания сделки по минеральным ресурсам с Украиной, но сейчас фокусируются на достижении мира, заявила пресс-секретарь Белого дома... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T21:11+0300
2025-03-19T21:11+0300
экономика
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. США не отказываются от подписания сделки по минеральным ресурсам с Украиной, но сейчас фокусируются на достижении мира, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Нет, нет… сейчас мы фокусируемся на долгосрочном мирном соглашении. Как вы знаете, на той сделке, на той встрече (Владимира) Зеленского и президента (США Дональда) Трампа украинский президент на тот момент не говорил о широком мирном соглашении. Сейчас мы находимся в том месте, где говорим об этом. Так что мы перешли просто от формата экономического минерального соглашения и ищем длящегося прекращения огня", - заявила она журналистам, отвечая на вопрос, снят ли вопрос заключения сделки с Украиной с повестки американской администрации.
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украина, сша
Экономика, УКРАИНА, США
21:11 19.03.2025
 
Белый дом прокомментировал перспективы сделки по ресурсам Украины

США не отказываются от сделки по ресурсам Украины, пока фокусируются на мире - Белый дом

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. США не отказываются от подписания сделки по минеральным ресурсам с Украиной, но сейчас фокусируются на достижении мира, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Нет, нет… сейчас мы фокусируемся на долгосрочном мирном соглашении. Как вы знаете, на той сделке, на той встрече (Владимира) Зеленского и президента (США Дональда) Трампа украинский президент на тот момент не говорил о широком мирном соглашении. Сейчас мы находимся в том месте, где говорим об этом. Так что мы перешли просто от формата экономического минерального соглашения и ищем длящегося прекращения огня", - заявила она журналистам, отвечая на вопрос, снят ли вопрос заключения сделки с Украиной с повестки американской администрации.
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