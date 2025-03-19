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Глава МИД Сирии пригласил в Рим главу МИД страны

Глава МИД Сирии пригласил в Рим главу МИД страны - 19.03.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Сирии пригласил в Рим главу МИД страны

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что пригласил в Рим главу сирийского МИД Асаада аш-Шибани для обсуждения мирного и инклюзивного... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что пригласил в Рим главу сирийского МИД Асаада аш-Шибани для обсуждения мирного и инклюзивного политического процесса в арабской стране. В понедельник состоялась Международная конференция доноров Сирии под эгидой Евросоюза в Брюсселе впервые за много лет с участием официального представителя сирийских властей. На девятый по счету ежегодный форум Евросоюз пригласил главу МИД переходного сирийского правительства Асаада аш-Шибани, об этом сообщил ранее представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни. Встреча прошла на фоне недавних событий в средиземноморских провинциях Сирии, где произошли столкновения вооруженных группировок с новыми властями, а затем массовые убийства гражданских лиц, в основном представителей алавитского меньшинства. "В Брюсселе я принял участие в Конференции по Сирии. Ее цель - работать над мирным и инклюзивным политическим процессом, который защищает безопасность и права всех сирийских общин… Завтра я обсужу этот вопрос с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани, которого я пригласил в Рим", - написал Таяни на своей странице в соцсети Х по итогам конференции. Глава итальянского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что лишь совместные усилия помогут восстановить экономическую и социальную стабильность Сирии и обеспечить безопасность всех общин страны. В сирийских провинциях Латакия и Тартус 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией, с одной стороны, и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты не менее 1,5 тысяч гражданских - представителей алавитской общины. Минобороны Сирии сообщило, что в столкновениях погиб 231 силовик. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации. После эскалации вооруженных столкновений в провинциях Латакия и Тартус тысячи сирийских семей пересекли границу с Ливаном, рассказывал РИА Новости депутат от региона Аккарна северной границе с Сирией Саджи Атия. По словам депутата, подсчитать точное количество невозможно, так как граждане Сирии пересекали границу массово и неорганизованно, переходя вброд реку, разделяющую границу Сирии и Ливана. Ранее Евросоюз призывал переходные власти Сирии провести беспристрастное расследование насилия в прибрежных регионах страны, повлекших среди прочего гибель мирного населения от действий группировок, поддерживающих нынешние власти в Дамаске.

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мировая экономика, общество , сирия, брюссель, латакия, ес, мид