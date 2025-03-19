Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рогов назвал претензии Киева на ЗАЭС нелепыми и ущербными - 19.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250319/rogov-855930174.html
Рогов назвал претензии Киева на ЗАЭС нелепыми и ущербными
Рогов назвал претензии Киева на ЗАЭС нелепыми и ущербными - 19.03.2025, ПРАЙМ
Рогов назвал претензии Киева на ЗАЭС нелепыми и ущербными
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:54+0300
2025-03-19T02:54+0300
энергетика
экономика
россия
запорожская область
энергодар
европа
владимир рогов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855930174.jpg?1742342060
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Украина не имеет никакого права на Запорожскую АЭС, ее претензии на чужой ядерный объект нелепы и ущербны. Ранее глава подкомитета Верховной рады по энергетической безопасности Виктория Гриб заявила, что Украина хочет вернуть контроль над ЗАЭС. Ее слова приводит New York Times. "Запорожская атомная станция вернулась еще три года назад домой – в Россию. Так что представителям киевского режима не стоит беспокоиться. Претензии со стороны режима Зеленского нелепы и ущербны", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, с возвращением в состав России ЗАЭС перешла на самые современные технологии и стандарты. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
запорожская область
энергодар
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запорожская область, энергодар, европа, владимир рогов
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, Запорожская область, Энергодар, ЕВРОПА, Владимир Рогов
02:54 19.03.2025
 
Рогов назвал претензии Киева на ЗАЭС нелепыми и ущербными

Член ОП Рогов назвал претензии Киева на ЗАЭС нелепыми и ущербными

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Украина не имеет никакого права на Запорожскую АЭС, ее претензии на чужой ядерный объект нелепы и ущербны.
Ранее глава подкомитета Верховной рады по энергетической безопасности Виктория Гриб заявила, что Украина хочет вернуть контроль над ЗАЭС. Ее слова приводит New York Times.
"Запорожская атомная станция вернулась еще три года назад домой – в Россию. Так что представителям киевского режима не стоит беспокоиться. Претензии со стороны режима Зеленского нелепы и ущербны", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, с возвращением в состав России ЗАЭС перешла на самые современные технологии и стандарты.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯЗапорожская областьЭнергодарЕВРОПАВладимир Рогов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала