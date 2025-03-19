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Рогов назвал претензии Киева на ЗАЭС нелепыми и ущербными

Рогов назвал претензии Киева на ЗАЭС нелепыми и ущербными - 19.03.2025, ПРАЙМ

Рогов назвал претензии Киева на ЗАЭС нелепыми и ущербными

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

энергетика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Украина не имеет никакого права на Запорожскую АЭС, ее претензии на чужой ядерный объект нелепы и ущербны. Ранее глава подкомитета Верховной рады по энергетической безопасности Виктория Гриб заявила, что Украина хочет вернуть контроль над ЗАЭС. Ее слова приводит New York Times. "Запорожская атомная станция вернулась еще три года назад домой – в Россию. Так что представителям киевского режима не стоит беспокоиться. Претензии со стороны режима Зеленского нелепы и ущербны", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, с возвращением в состав России ЗАЭС перешла на самые современные технологии и стандарты. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

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россия, запорожская область, энергодар, европа, владимир рогов