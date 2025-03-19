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Росимущество в 2024 году перечислило в бюджет более 473 миллиардов рублей

Росимущество в 2024 году перечислило в бюджет более 473 миллиардов рублей - 19.03.2025, ПРАЙМ

Росимущество в 2024 году перечислило в бюджет более 473 миллиардов рублей

Росимущество в 2024 году перечислило в бюджетную систему России свыше 473 миллиардов рублей при плане в 405 миллиардов, сообщил глава ведомства Вадим Яковенко... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Росимущество в 2024 году перечислило в бюджетную систему России свыше 473 миллиардов рублей при плане в 405 миллиардов, сообщил глава ведомства Вадим Яковенко на расширенном заседании коллегии Росимущества. "Агентство завершило год с хорошими результатами и успешно выполнило поставленные задачи, мы видим положительную динамику по всем основным направлениям нашей деятельности. Так, по итогам прошлого года Росимущество обеспечило поступление в бюджетную систему свыше 473 миллиардов рублей при плане 405 миллиардов", - сказал Яковенко. В частности, по его словам, дивиденды госкомпаний составили 307 миллиардов рублей; доходы от приватизации имущества - 132 миллиарда рублей; доходы от управления федеральным имуществом без учета дивидендов и приватизации - более 34 миллиардов рублей. По словам Яковенко, наиболее крупными в 2024 году стали продажи активов, обращенных в доход государства по искам Генпрокуратуры РФ. Так, например, группа компаний "Рольф" была реализована за 35 миллиардов рублей, компании химического сектора ("Волжский Оргсинтез", "Метафракс Кемикалс" и ГХК "БОР") - за 38 миллиардов рублей с установлением ряда инвестиционных и квалификационных условий. Реализация компаний сельскохозяйственного сектора пополнила бюджет на 42 миллиарда рублей, отметил глава Росимущества. Выступавший на коллегии министр финансов Антон Силуанов отмечал, что Минфин планирует активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну в том числе по судебным решениям. По его словам, в 2025 году предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 миллиардов рублей.

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