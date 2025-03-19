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Росрыболовство отметило рекорд оборота рыболовных предприятий в 2024 году

Росрыболовство отметило рекорд оборота рыболовных предприятий в 2024 году - 19.03.2025, ПРАЙМ

Росрыболовство отметило рекорд оборота рыболовных предприятий в 2024 году

Рыбохозяйственный комплекс России работает стабильно, ежегодный вылов водных биоресурсов составляет порядка 5 миллионов тонн, а оборот предприятий отрасли в... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T17:39+0300

2025-03-19T17:39+0300

2025-03-19T17:39+0300

экономика

росрыболовство

россия

госдума

рыба

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МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Рыбохозяйственный комплекс России работает стабильно, ежегодный вылов водных биоресурсов составляет порядка 5 миллионов тонн, а оборот предприятий отрасли в 2024 году вырос на 7% - до рекордных 1,1 триллиона рублей, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. "В настоящее время рыбохозяйственный комплекс работает устойчиво. Ежегодный вылов составляет порядка 5 миллионов тонн. 2023 год был рекордный – свыше 5,3 миллиона, лучший результат за 30 лет постсоветской истории отечественного рыболовства", - сказал Шестаков на слушаниях в Госдуме по случаю 20-летия принятия закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Глава ведомства отметил ряд мероприятий, который повлияли на развитие рыболовной отрасли РФ. Так, в 2008 году были приняты законодательные нормы, которые позволили "перезагрузить" рыбохозяйственную науку. В 2015 году был определен инвестиционный вектор развития отрасли, а в 2016 году был принят закон об утверждении программы инвестиционных квот. По словам Шестакова, программа инвестквот положительно повлияла на отрасль, объем привлечения инвестиций на первом этапе составил около 300 миллиардов рублей. "Важный показатель благополучия отрасли – оборот предприятий. В 2014 году он составлял порядка 170 миллиардов рублей, и около 27 миллиардов рублей приходилось на прибыль. По итогам 2024 года оборот предприятий рекордный – 1,1 триллиона рублей (плюс 7% к уровню 2023 года), прибыль – 173 миллиарда рублей (плюс 0,6% к 2023 году)", - отметил руководитель Росрыболовства. По итогам 2024 года поступления в доход федерального бюджета составили свыше 227,4 миллиарда рублей. Основным источником стали крабовые аукционы, которые принесли более 221 миллиарда рублей. Растет также экспорт рыбной продукции. "За последние 10 лет в отрасли приняты стратегические решения, которые заложили фундамент для устойчивого долгосрочного развития и укрепления позиции России в мировом рыболовстве", - заключил Шестаков.

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росрыболовство, россия, госдума, рыба