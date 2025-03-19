Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росрыболовство отметило рекорд оборота рыболовных предприятий в 2024 году - 19.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250319/rosrybolovstvo-855950567.html
Росрыболовство отметило рекорд оборота рыболовных предприятий в 2024 году
Росрыболовство отметило рекорд оборота рыболовных предприятий в 2024 году - 19.03.2025, ПРАЙМ
Росрыболовство отметило рекорд оборота рыболовных предприятий в 2024 году
Рыбохозяйственный комплекс России работает стабильно, ежегодный вылов водных биоресурсов составляет порядка 5 миллионов тонн, а оборот предприятий отрасли в... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T17:39+0300
2025-03-19T17:39+0300
экономика
росрыболовство
россия
госдума
рыба
https://cdnn.1prime.ru/img/76274/20/762742069_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_fa5d28ffe39e18055221d86736d8667f.jpg
МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Рыбохозяйственный комплекс России работает стабильно, ежегодный вылов водных биоресурсов составляет порядка 5 миллионов тонн, а оборот предприятий отрасли в 2024 году вырос на 7% - до рекордных 1,1 триллиона рублей, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. "В настоящее время рыбохозяйственный комплекс работает устойчиво. Ежегодный вылов составляет порядка 5 миллионов тонн. 2023 год был рекордный – свыше 5,3 миллиона, лучший результат за 30 лет постсоветской истории отечественного рыболовства", - сказал Шестаков на слушаниях в Госдуме по случаю 20-летия принятия закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Глава ведомства отметил ряд мероприятий, который повлияли на развитие рыболовной отрасли РФ. Так, в 2008 году были приняты законодательные нормы, которые позволили "перезагрузить" рыбохозяйственную науку. В 2015 году был определен инвестиционный вектор развития отрасли, а в 2016 году был принят закон об утверждении программы инвестиционных квот. По словам Шестакова, программа инвестквот положительно повлияла на отрасль, объем привлечения инвестиций на первом этапе составил около 300 миллиардов рублей. "Важный показатель благополучия отрасли – оборот предприятий. В 2014 году он составлял порядка 170 миллиардов рублей, и около 27 миллиардов рублей приходилось на прибыль. По итогам 2024 года оборот предприятий рекордный – 1,1 триллиона рублей (плюс 7% к уровню 2023 года), прибыль – 173 миллиарда рублей (плюс 0,6% к 2023 году)", - отметил руководитель Росрыболовства. По итогам 2024 года поступления в доход федерального бюджета составили свыше 227,4 миллиарда рублей. Основным источником стали крабовые аукционы, которые принесли более 221 миллиарда рублей. Растет также экспорт рыбной продукции. "За последние 10 лет в отрасли приняты стратегические решения, которые заложили фундамент для устойчивого долгосрочного развития и укрепления позиции России в мировом рыболовстве", - заключил Шестаков.
https://1prime.ru/20250318/moreprodukty-855881357.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76274/20/762742069_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_db61f6f0982165c2a05518ac365df4e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росрыболовство, россия, госдума, рыба
Экономика, Росрыболовство, РОССИЯ, Госдума, рыба
17:39 19.03.2025
 
Росрыболовство отметило рекорд оборота рыболовных предприятий в 2024 году

Росрыболовство: оборот рыболовных предприятий в 2024 году вырос на 7%

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЛовля рыбы
Ловля рыбы - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Рыбохозяйственный комплекс России работает стабильно, ежегодный вылов водных биоресурсов составляет порядка 5 миллионов тонн, а оборот предприятий отрасли в 2024 году вырос на 7% - до рекордных 1,1 триллиона рублей, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
"В настоящее время рыбохозяйственный комплекс работает устойчиво. Ежегодный вылов составляет порядка 5 миллионов тонн. 2023 год был рекордный – свыше 5,3 миллиона, лучший результат за 30 лет постсоветской истории отечественного рыболовства", - сказал Шестаков на слушаниях в Госдуме по случаю 20-летия принятия закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
Глава ведомства отметил ряд мероприятий, который повлияли на развитие рыболовной отрасли РФ. Так, в 2008 году были приняты законодательные нормы, которые позволили "перезагрузить" рыбохозяйственную науку. В 2015 году был определен инвестиционный вектор развития отрасли, а в 2016 году был принят закон об утверждении программы инвестиционных квот.
По словам Шестакова, программа инвестквот положительно повлияла на отрасль, объем привлечения инвестиций на первом этапе составил около 300 миллиардов рублей.
"Важный показатель благополучия отрасли – оборот предприятий. В 2014 году он составлял порядка 170 миллиардов рублей, и около 27 миллиардов рублей приходилось на прибыль. По итогам 2024 года оборот предприятий рекордный – 1,1 триллиона рублей (плюс 7% к уровню 2023 года), прибыль – 173 миллиарда рублей (плюс 0,6% к 2023 году)", - отметил руководитель Росрыболовства.
По итогам 2024 года поступления в доход федерального бюджета составили свыше 227,4 миллиарда рублей. Основным источником стали крабовые аукционы, которые принесли более 221 миллиарда рублей. Растет также экспорт рыбной продукции.
"За последние 10 лет в отрасли приняты стратегические решения, которые заложили фундамент для устойчивого долгосрочного развития и укрепления позиции России в мировом рыболовстве", - заключил Шестаков.
Продажа рыбы в магазине Азбука Вкуса в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
Россия в 2024 году вошла в пятерку стран по объему экспорта рыбы в Иран
Вчера, 15:11
 
ЭкономикаРосрыболовствоРОССИЯГосдумарыба
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала