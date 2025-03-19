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Россельхозбанк нарастил чистую прибыль по МСФО в 2024 году на 25%

Россельхозбанк нарастил чистую прибыль по МСФО в 2024 году на 25% - 19.03.2025, ПРАЙМ

Россельхозбанк нарастил чистую прибыль по МСФО в 2024 году на 25%

Россельхозбанк нарастил чистую прибыль по МСФО в 2024 году на 25% по сравнению с 2023 годом - до 39,8 миллиарда рублей, сообщил председатель правления банка... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T17:06+0300

2025-03-19T17:06+0300

2025-03-19T17:06+0300

экономика

россельхозбанк

банки

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россельхозбанк нарастил чистую прибыль по МСФО в 2024 году на 25% по сравнению с 2023 годом - до 39,8 миллиарда рублей, сообщил председатель правления банка Борис Листов. "РСХБ увеличил чистую прибыль по МСФО на 25% за год - до 39,8 миллиарда рублей", - сказал он, комментируя результаты 2024 года. По данным отчетности, активы на 31 декабря 2024 года составили 5,566 триллиона рублей, увеличившись за 2024 год на 820,1 миллиарда рублей (+17,3%). Кредитный портфель Россельхозбанка (до вычета резервов) за 2024 год вырос на 518,9 миллиарда рублей (+14%) и составил 4,238 триллиона рублей. В том числе кредитный портфель юридических лиц увеличился на 505,4 миллиарда рублей (+16%) - до 3,657 триллиона рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 13,5 миллиарда рублей (+2,4%), его величина составила 580,8 миллиарда рублей. Листов отметил, что депозиты и остатки средств на счетах клиентов Россельхозбанка по результатам 2024 года увеличились на 465,7 миллиарда рублей (+12,7%) и составили 4,119 триллиона рублей. Средства юридических лиц выросли на 225,5 миллиарда рублей (+13,1%) - до 1,949 триллиона рублей. Депозиты и текущие счета населения увеличились на 240,1 миллиарда рублей (+12,4%) - до 2,171 триллиона рублей. Глава РСХБ подчеркнул, что в 2024 году банк также в полном объеме выполнил задачу по финансированию агросектора. Выдача льготных кредитов АПК Россельхозбанком превысила уровень 2023 года на 30% и составила 732,3 миллиарда рублей, а кредитный портфель АПК в 2024 году увеличился на 15,6% и превысил 2,47 триллиона рублей. "Президент России 25 лет назад поручил сформировать национальную кредитно-финансовую систему обслуживания товаропроизводителей в сфере агропромышленного комплекса. Сегодня можно смело говорить, что эта система создана и успешно функционирует. За четверть века РСХБ направил в АПК более 17 триллионов рублей, профинансировав 6 тысяч инвестиционных проектов", – заключил Листов.

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