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Американский астронавт признался, что в России очень полюбил творог - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Американский астронавт признался, что в России очень полюбил творог
Американский астронавт признался, что в России очень полюбил творог - 19.03.2025, ПРАЙМ
Американский астронавт признался, что в России очень полюбил творог
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 18 мар - РИА Новости. Американский астронавт Джонни Ким, который отправится на Международную космическую станцию на... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
бизнес
россия
общество
байконур
наса
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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 18 мар - РИА Новости. Американский астронавт Джонни Ким, который отправится на Международную космическую станцию на российском корабле "Союз МС-27", рассказал, что в ходе тренировок в России неожиданно для себя очень полюбил творог. "Я думаю, что самой неожиданной частью моей подготовки в России стало то, насколько я полюблю творог. Я, наверное, тонну съел на тренировках по зимнему выживанию", - сказал Ким на предполётной пресс-конференции. Другой американский астронавт, который входит в состав дублирующего экипажа, Кристофер Уильямс также признался, что ему понравился этот кисломолочный продукт. Старт ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-27" с космодрома Байконур запланирован на 8 апреля. В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким, в дублирующий — Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Планируется, что продолжительность полёта составит 245 суток.
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бизнес, россия, общество , байконур, наса
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Байконур, НАСА
02:52 19.03.2025
 
Американский астронавт признался, что в России очень полюбил творог

Американский астронавт Джонни Ким рассказал, что в России неожиданно полюбил творог

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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 18 мар - РИА Новости. Американский астронавт Джонни Ким, который отправится на Международную космическую станцию на российском корабле "Союз МС-27", рассказал, что в ходе тренировок в России неожиданно для себя очень полюбил творог.
"Я думаю, что самой неожиданной частью моей подготовки в России стало то, насколько я полюблю творог. Я, наверное, тонну съел на тренировках по зимнему выживанию", - сказал Ким на предполётной пресс-конференции.
Другой американский астронавт, который входит в состав дублирующего экипажа, Кристофер Уильямс также признался, что ему понравился этот кисломолочный продукт.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-27" с космодрома Байконур запланирован на 8 апреля. В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким, в дублирующий — Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Планируется, что продолжительность полёта составит 245 суток.
 
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