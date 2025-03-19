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Прогноз весеннего половодья довели до всех регионов России - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Прогноз весеннего половодья довели до всех регионов России
Прогноз весеннего половодья довели до всех регионов России - 19.03.2025, ПРАЙМ
Прогноз весеннего половодья довели до всех регионов России
Прогноз весеннего половодья доведен до всех регионов России, наиболее сложная обстановка ожидается в Тюменской области на реке Ишим, там уровень воды может... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:54+0300
2025-03-19T02:54+0300
россия
экономика
общество
москва
лнр
курганская область
александр козлов
минприроды
госдума
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Прогноз весеннего половодья доведен до всех регионов России, наиболее сложная обстановка ожидается в Тюменской области на реке Ишим, там уровень воды может подняться на 2-4 метра, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. "Хочу отметить, что Росгидромет уже составил прогноз весеннего половодья. Специалисты учитывают такие показатели, как осадки, насколько сильно промерзла почва и как быстро сейчас начал таять снег, когда вскрываются реки. Прогноз довели до всех регионов. Наиболее сложная обстановка весной ожидается в Тюменской области, где на реке Ишим максимумы половодья превысят норму на 2-4 метра", - сказал Козлов на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. По его словам, высокая вероятность затоплений прогнозируется в пойме реки Большой Черемшан Ульяновской области, на реках Лугань и Нагольная в ЛНР, в пойме Тобола в Курганской области, в поймах Туры и Ницы в Свердловской области, на Каме в Пермском крае, в поймах Самары и Большой Кинели в Оренбургской области. "Также в зоне риска некоторые районы Омской, Новосибирской и Томской областях, Алтайского края", - добавил министр. В 2024 году Тюменская область столкнулась с масштабным паводком. В частности, на реке Ишим, в пойме которой расположено пять муниципалитетов, был зафиксирован максимальный подъем уровня воды за всю историю наблюдений. По данным губернатора, были повреждены 470 домов, в 372 из них нужно было провести капитальный ремонт, 98 домов признаны непригодными для проживания.
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россия, общество , москва, лнр, курганская область, александр козлов, минприроды, госдума
РОССИЯ, Экономика, Общество , МОСКВА, ЛНР, Курганская область, Александр Козлов, Минприроды, Госдума
02:54 19.03.2025
 
Прогноз весеннего половодья довели до всех регионов России

Минприроды: прогноз весеннего половодья довели до всех регионов России

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Прогноз весеннего половодья доведен до всех регионов России, наиболее сложная обстановка ожидается в Тюменской области на реке Ишим, там уровень воды может подняться на 2-4 метра, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.
"Хочу отметить, что Росгидромет уже составил прогноз весеннего половодья. Специалисты учитывают такие показатели, как осадки, насколько сильно промерзла почва и как быстро сейчас начал таять снег, когда вскрываются реки. Прогноз довели до всех регионов. Наиболее сложная обстановка весной ожидается в Тюменской области, где на реке Ишим максимумы половодья превысят норму на 2-4 метра", - сказал Козлов на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
По его словам, высокая вероятность затоплений прогнозируется в пойме реки Большой Черемшан Ульяновской области, на реках Лугань и Нагольная в ЛНР, в пойме Тобола в Курганской области, в поймах Туры и Ницы в Свердловской области, на Каме в Пермском крае, в поймах Самары и Большой Кинели в Оренбургской области.
"Также в зоне риска некоторые районы Омской, Новосибирской и Томской областях, Алтайского края", - добавил министр.
В 2024 году Тюменская область столкнулась с масштабным паводком. В частности, на реке Ишим, в пойме которой расположено пять муниципалитетов, был зафиксирован максимальный подъем уровня воды за всю историю наблюдений. По данным губернатора, были повреждены 470 домов, в 372 из них нужно было провести капитальный ремонт, 98 домов признаны непригодными для проживания.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоМОСКВАЛНРКурганская областьАлександр КозловМинприродыГосдума
 
 
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