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В России растет число природных ЧС, связанных с изменением климата - 19.03.2025, ПРАЙМ
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В России растет число природных ЧС, связанных с изменением климата
В России растет число природных ЧС, связанных с изменением климата - 19.03.2025, ПРАЙМ
В России растет число природных ЧС, связанных с изменением климата
В России растет число природных чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением климата, а также ущерб от них, сообщает во вторник Всероссийский... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:54+0300
2025-03-19T02:54+0300
энергетика
общество
москва
азия
азиатско-тихоокеанский регион
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. В России растет число природных чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением климата, а также ущерб от них, сообщает во вторник Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На территории России наблюдается тенденция роста природных ЧС, обусловленных опасными природными процессами с климатическим фактором. Отмечается рост ущербов от природных ЧС. В создавшихся условиях необходимость разработки адаптационных планов по снижению потерь от бедствий является залогом устойчивого развития общества", - говорится в сообщении на сайте института. Ученые отмечают, что из-за роста экономического и социального ущерба от климатических чрезвычайных ситуаций больше всего страдают развивающиеся страны (до 1% ВВП), особенно Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.
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192
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общество , москва, азия, азиатско-тихоокеанский регион
Энергетика, Общество , МОСКВА, АЗИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион
02:54 19.03.2025
 
В России растет число природных ЧС, связанных с изменением климата

ВНИИ ГОЧС: в России растет число природных ЧС, связанных с изменением климата

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. В России растет число природных чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением климата, а также ущерб от них, сообщает во вторник Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"На территории России наблюдается тенденция роста природных ЧС, обусловленных опасными природными процессами с климатическим фактором. Отмечается рост ущербов от природных ЧС. В создавшихся условиях необходимость разработки адаптационных планов по снижению потерь от бедствий является залогом устойчивого развития общества", - говорится в сообщении на сайте института.
Ученые отмечают, что из-за роста экономического и социального ущерба от климатических чрезвычайных ситуаций больше всего страдают развивающиеся страны (до 1% ВВП), особенно Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.
 
ЭнергетикаОбществоМОСКВААЗИЯАзиатско-Тихоокеанский регион
 
 
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