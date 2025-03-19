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В России растет число природных ЧС, связанных с изменением климата

В России растет число природных ЧС, связанных с изменением климата - 19.03.2025, ПРАЙМ

В России растет число природных ЧС, связанных с изменением климата

В России растет число природных чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением климата, а также ущерб от них, сообщает во вторник Всероссийский... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

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азиатско-тихоокеанский регион

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. В России растет число природных чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением климата, а также ущерб от них, сообщает во вторник Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На территории России наблюдается тенденция роста природных ЧС, обусловленных опасными природными процессами с климатическим фактором. Отмечается рост ущербов от природных ЧС. В создавшихся условиях необходимость разработки адаптационных планов по снижению потерь от бедствий является залогом устойчивого развития общества", - говорится в сообщении на сайте института. Ученые отмечают, что из-за роста экономического и социального ущерба от климатических чрезвычайных ситуаций больше всего страдают развивающиеся страны (до 1% ВВП), особенно Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

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азиатско-тихоокеанский регион

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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