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Россия в январе нарастила поставки пива в Казахстан в 1,5 раза

Россия в январе нарастила поставки пива в Казахстан в 1,5 раза - 19.03.2025, ПРАЙМ

Россия в январе нарастила поставки пива в Казахстан в 1,5 раза

Россия по итогам января нарастила поставки пива в Казахстан в годовом выражении в 1,5 раза - до 3,3 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости по данным таможни... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T04:16+0300

2025-03-19T04:16+0300

2025-03-19T04:16+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россия по итогам января нарастила поставки пива в Казахстан в годовом выражении в 1,5 раза - до 3,3 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости по данным таможни соседней республики. Россия является крупнейшим поставщиком солодового напитка в Казахстан: в начале зимы этого года РФ обеспечила 67% казахского импорта, значительно обогнав классические пивные державы, такие, как Чехия (1%) и Германия (2%). Положительную динамику показали и некоторые другие статьи российского алкогольного экспорта в Казахстан, правда, там объемы поставок были не такими заметными. Например, отгрузки вина выросли в 1,7 раза до 31 тонны. Это около 3% от казахских закупок. А прочие сброженные напитки, такие как сидр и перри, и вовсе показали рост в 2,5 раза до 367,7 тонны. Здесь также львиная доля поставок (77%) за Россией.

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бизнес, россия, казахстан, москва, рф