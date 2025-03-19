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Россияне смогут подключиться к сервису выявления телефонных мошенников

Россияне смогут подключиться к сервису выявления телефонных мошенников - 19.03.2025, ПРАЙМ

Россияне смогут подключиться к сервису выявления телефонных мошенников

Россияне смогут подключиться к сервису выявления телефонных мошенников на основе искусственного интеллекта (ИИ), такая мера реализуется в рамках законопроекта... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T00:21+0300

2025-03-19T00:21+0300

2025-03-19T00:21+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россияне смогут подключиться к сервису выявления телефонных мошенников на основе искусственного интеллекта (ИИ), такая мера реализуется в рамках законопроекта по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Законопроект правительства о борьбе с мошенничеством, принятый в первом чтении, позволит россиянам подключить сервис на основе искусственного интеллекта, который будет выявлять подозрительные звонки и предупреждать граждан о телефонных мошенниках. Данный сервис будет реализован в рамках ГИС "Антифрод", - говорится в сообщении. Отмечается, что при входящих звонках сервис в режиме онлайн будет обращаться к специальной базе, в которой собраны векторы (цифровые шаблоны) голосов злоумышленников. Если голос собеседника совпадает с вектором, хранящимся в базе, ИИ либо предупредит пользователя об опасности, либо прервет вызов. Подобные алгоритмы активно используются бизнесом для контроля качества обслуживания и борьбы с мошенничеством. Дополнительные параметры работы платформы будут определены на уровне подзаконных актов правительства. "Все сервисы будут работать исключительно на добровольной основе: пользователь сможет в любой момент подключить их или отказаться от использования. Законопроект не предусматривает автоматической активации сервисов без согласия человека", – отметил Григоренко. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что Госдума может 25 марта рассмотреть его во втором чтении, а к концу марта принять закон. В феврале кабмин одобрил законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. Пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе с обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта, был разработан в конце 2024 года. В него вошли меры, связанные с использованием биометрии для защиты профилей пользователей маркетплейсов, а также запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ при общении с клиентами и обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров.

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технологии, россия, общество , москва, рф, дмитрий григоренко, вячеслав володин, госдума