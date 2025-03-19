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Россияне потратили на игрушки для домашних питомцев 140 миллионов рублей

Россияне потратили на игрушки для домашних питомцев 140 миллионов рублей - 19.03.2025, ПРАЙМ

Россияне потратили на игрушки для домашних питомцев 140 миллионов рублей

Россияне в январе-феврале потратили на интерактивные игрушки для домашних питомцев 140 миллионов рублей, при росте среднего чека на 10% по сравнению с концом... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T03:06+0300

2025-03-19T03:06+0300

2025-03-19T03:06+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россияне в январе-феврале потратили на интерактивные игрушки для домашних питомцев 140 миллионов рублей, при росте среднего чека на 10% по сравнению с концом прошлого года траты в этой категории выросли на 18%, а в годовом выражении они увеличились в 1,5 раза, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса Moneyplace (входит в систему СКБ "Контур"), отметив, что в лидерах продаж - "убегающий" мячик для собак и кошек. "По данным сервиса аналитики Moneyplace.., на интерактивные игрушки для собак и кошек с начала года россияне потратили более 140 миллионов рублей. Это на 18% больше, чем в ноябре и декабре 2024 года и на 51% больше, чем в 2024 году. Средний чек такой игрушки составляет от 430 до 747 рублей, что на 10% больше, чем в ноябре-декабре 2024 года", - говорится в исследовании. "В топе продаж мячик, который "бегает" от питомца по всей квартире, - он нравится кошкам и собакам, которые любят играть, а не грызть игрушки", - добавляется в нем. Самый популярный товар в этой категории выручил более 4 миллионов рублей за 2 месяца. Аналитик Moneyplace Анастасия Романова, чьи слова привели в исследовании, отметила, что для кошек интерактивной новинкой стала дразнилка-неваляшка. Хозяевам не нужно держать палочку с перьями - она сама двигается от лап котенка. Сумма продаж популярной новинки за 2 месяца составила 1,2 миллиона рублей. Эксперт также отметила, что более 500 тысяч рублей россияне потратили на новую игру "Поймай крота", где из сот показывается перышко, прячется и появляется вновь из соседней соты. "Для собак маркетплейсы предлагают интерактивные мягкие игрушки - пушистик в форме мяча с ушами подпрыгивает и повторяет слова хозяина (сумма продаж более 600 тысяч рублей). Особой забавой для собак стала "катапульта", которая выбрасывает мячик. Собака возвращает его обратно и мяч вылетает снова. Сумма продаж товара с начала 2025 года составила 4 миллиона рублей", - добавила Романова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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