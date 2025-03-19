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Россияне в феврале почти вдвое нарастили оформление ипотеки
Россияне в феврале почти вдвое нарастили оформление ипотеки - 19.03.2025, ПРАЙМ
Россияне в феврале почти вдвое нарастили оформление ипотеки
Россияне в феврале почти вдвое нарастили оформление ипотеки, при этом показатели все еще близки к многолетним минимумам, рассказали РИА Новости в "Скоринг... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T03:46+0300
2025-03-19T03:46+0300
2025-03-19T03:46+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россияне в феврале почти вдвое нарастили оформление ипотеки, при этом показатели все еще близки к многолетним минимумам, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Согласно данным компании, в конце зимы количество выданных рыночных и льготных ипотек выросло до 46,3 тысячи кредитов с 27,4 тысячи месяцем ранее. Несмотря на такой рост показатель все еще на минимумах с весны 2022 года.
Одновременно увеличился и средний размер жилищной ссуды - на 6,6%, до 4,3 миллиона рублей. В результате общая сумма выданных кредитов составила 200,6 миллиарда рублей против 111,3 миллиарда еще месяцем ранее.
Настолько сильного отскока в феврале в предыдущие пять лет не было: наиболее заметный рост по количеству выдач произошел в 2023 году и составил 57%, при этом в прошлом году он был на уровне 38%.
По ожиданиям гендиректора компании Олега Лагуткина, изменение выдач ипотечных кредитов в марте, если и произойдёт, то будет крайне незначительным, в пределах 3-5%.
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недвижимость, бизнес, банки, москва, олег лагуткин, "скоринг бюро"
Недвижимость, Бизнес, Банки, МОСКВА, Олег Лагуткин, "Скоринг бюро"
Россияне в феврале почти вдвое нарастили оформление ипотеки
"Скоринг бюро": россияне в феврале почти вдвое нарастили оформление ипотеки
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россияне в феврале почти вдвое нарастили оформление ипотеки, при этом показатели все еще близки к многолетним минимумам, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Согласно данным компании, в конце зимы количество выданных рыночных и льготных ипотек выросло до 46,3 тысячи кредитов с 27,4 тысячи месяцем ранее. Несмотря на такой рост показатель все еще на минимумах с весны 2022 года.
Одновременно увеличился и средний размер жилищной ссуды - на 6,6%, до 4,3 миллиона рублей. В результате общая сумма выданных кредитов составила 200,6 миллиарда рублей против 111,3 миллиарда еще месяцем ранее.
Настолько сильного отскока в феврале в предыдущие пять лет не было: наиболее заметный рост по количеству выдач произошел в 2023 году и составил 57%, при этом в прошлом году он был на уровне 38%.
По ожиданиям гендиректора компании Олега Лагуткина, изменение выдач ипотечных кредитов в марте, если и произойдёт, то будет крайне незначительным, в пределах 3-5%.