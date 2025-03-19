Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне в феврале почти вдвое нарастили оформление ипотеки - 19.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250319/rossijane-855931629.html
Россияне в феврале почти вдвое нарастили оформление ипотеки
Россияне в феврале почти вдвое нарастили оформление ипотеки - 19.03.2025, ПРАЙМ
Россияне в феврале почти вдвое нарастили оформление ипотеки
Россияне в феврале почти вдвое нарастили оформление ипотеки, при этом показатели все еще близки к многолетним минимумам, рассказали РИА Новости в "Скоринг... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T03:46+0300
2025-03-19T03:46+0300
недвижимость
бизнес
банки
москва
олег лагуткин
"скоринг бюро"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855931629.jpg?1742345175
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россияне в феврале почти вдвое нарастили оформление ипотеки, при этом показатели все еще близки к многолетним минимумам, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Согласно данным компании, в конце зимы количество выданных рыночных и льготных ипотек выросло до 46,3 тысячи кредитов с 27,4 тысячи месяцем ранее. Несмотря на такой рост показатель все еще на минимумах с весны 2022 года. Одновременно увеличился и средний размер жилищной ссуды - на 6,6%, до 4,3 миллиона рублей. В результате общая сумма выданных кредитов составила 200,6 миллиарда рублей против 111,3 миллиарда еще месяцем ранее. Настолько сильного отскока в феврале в предыдущие пять лет не было: наиболее заметный рост по количеству выдач произошел в 2023 году и составил 57%, при этом в прошлом году он был на уровне 38%. По ожиданиям гендиректора компании Олега Лагуткина, изменение выдач ипотечных кредитов в марте, если и произойдёт, то будет крайне незначительным, в пределах 3-5%.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, банки, москва, олег лагуткин, "скоринг бюро"
Недвижимость, Бизнес, Банки, МОСКВА, Олег Лагуткин, "Скоринг бюро"
03:46 19.03.2025
 
Россияне в феврале почти вдвое нарастили оформление ипотеки

"Скоринг бюро": россияне в феврале почти вдвое нарастили оформление ипотеки

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россияне в феврале почти вдвое нарастили оформление ипотеки, при этом показатели все еще близки к многолетним минимумам, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Согласно данным компании, в конце зимы количество выданных рыночных и льготных ипотек выросло до 46,3 тысячи кредитов с 27,4 тысячи месяцем ранее. Несмотря на такой рост показатель все еще на минимумах с весны 2022 года.
Одновременно увеличился и средний размер жилищной ссуды - на 6,6%, до 4,3 миллиона рублей. В результате общая сумма выданных кредитов составила 200,6 миллиарда рублей против 111,3 миллиарда еще месяцем ранее.
Настолько сильного отскока в феврале в предыдущие пять лет не было: наиболее заметный рост по количеству выдач произошел в 2023 году и составил 57%, при этом в прошлом году он был на уровне 38%.
По ожиданиям гендиректора компании Олега Лагуткина, изменение выдач ипотечных кредитов в марте, если и произойдёт, то будет крайне незначительным, в пределах 3-5%.
 
НедвижимостьБизнесБанкиМОСКВАОлег Лагуткин"Скоринг бюро"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала