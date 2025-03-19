https://1prime.ru/20250319/rossijane-855931629.html

Россияне в феврале почти вдвое нарастили оформление ипотеки

Россияне в феврале почти вдвое нарастили оформление ипотеки - 19.03.2025, ПРАЙМ

Россияне в феврале почти вдвое нарастили оформление ипотеки

Россияне в феврале почти вдвое нарастили оформление ипотеки, при этом показатели все еще близки к многолетним минимумам, рассказали РИА Новости в "Скоринг... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T03:46+0300

2025-03-19T03:46+0300

2025-03-19T03:46+0300

недвижимость

бизнес

банки

москва

олег лагуткин

"скоринг бюро"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855931629.jpg?1742345175

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россияне в феврале почти вдвое нарастили оформление ипотеки, при этом показатели все еще близки к многолетним минимумам, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Согласно данным компании, в конце зимы количество выданных рыночных и льготных ипотек выросло до 46,3 тысячи кредитов с 27,4 тысячи месяцем ранее. Несмотря на такой рост показатель все еще на минимумах с весны 2022 года. Одновременно увеличился и средний размер жилищной ссуды - на 6,6%, до 4,3 миллиона рублей. В результате общая сумма выданных кредитов составила 200,6 миллиарда рублей против 111,3 миллиарда еще месяцем ранее. Настолько сильного отскока в феврале в предыдущие пять лет не было: наиболее заметный рост по количеству выдач произошел в 2023 году и составил 57%, при этом в прошлом году он был на уровне 38%. По ожиданиям гендиректора компании Олега Лагуткина, изменение выдач ипотечных кредитов в марте, если и произойдёт, то будет крайне незначительным, в пределах 3-5%.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, банки, москва, олег лагуткин, "скоринг бюро"