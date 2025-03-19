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Рубио заявил, что Венесуэла обязана принимать депортированных из США

Рубио заявил, что Венесуэла обязана принимать депортированных из США - 19.03.2025, ПРАЙМ

Рубио заявил, что Венесуэла обязана принимать депортированных из США

Венесуэла обязана принимать своих граждан, депортированных из США, и это не предмет для обсуждений или компенсаций, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T00:36+0300

2025-03-19T00:36+0300

2025-03-19T00:36+0300

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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Венесуэла обязана принимать своих граждан, депортированных из США, и это не предмет для обсуждений или компенсаций, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Венесуэла обязана принимать своих репатриированных граждан из США. Это не вопрос для дебатов или переговоров. И это не заслуживает никакой компенсации", - написал он в соцсети X. По его словам, если власти страны не обеспечат прибытие рейсов с депортированными "без дальнейших отговорок и задержек", США введут "новые, жёсткие и нарастающие санкции". Заявление Рубио прозвучало на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Каракасом после того, как США депортировали в Сальвадор более 250 предполагаемых членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. Власти Венесуэлы раскритиковали эти действия и отказались принимать их обратно.

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мировая экономика, сша, венесуэла, вашингтон, марк рубио