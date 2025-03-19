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Рубио заявил, что Венесуэла обязана принимать депортированных из США
Рубио заявил, что Венесуэла обязана принимать депортированных из США - 19.03.2025, ПРАЙМ
Рубио заявил, что Венесуэла обязана принимать депортированных из США
Венесуэла обязана принимать своих граждан, депортированных из США, и это не предмет для обсуждений или компенсаций, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T00:36+0300
2025-03-19T00:36+0300
2025-03-19T00:36+0300
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Венесуэла обязана принимать своих граждан, депортированных из США, и это не предмет для обсуждений или компенсаций, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Венесуэла обязана принимать своих репатриированных граждан из США. Это не вопрос для дебатов или переговоров. И это не заслуживает никакой компенсации", - написал он в соцсети X.
По его словам, если власти страны не обеспечат прибытие рейсов с депортированными "без дальнейших отговорок и задержек", США введут "новые, жёсткие и нарастающие санкции".
Заявление Рубио прозвучало на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Каракасом после того, как США депортировали в Сальвадор более 250 предполагаемых членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. Власти Венесуэлы раскритиковали эти действия и отказались принимать их обратно.
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мировая экономика, сша, венесуэла, вашингтон, марк рубио
Экономика, Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, ВАШИНГТОН, Марк Рубио
Рубио заявил, что Венесуэла обязана принимать депортированных из США
Рубио: Венесуэла обязана принимать своих депортированных из США граждан
ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Венесуэла обязана принимать своих граждан, депортированных из США, и это не предмет для обсуждений или компенсаций, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Венесуэла обязана принимать своих репатриированных граждан из США. Это не вопрос для дебатов или переговоров. И это не заслуживает никакой компенсации", - написал он в соцсети X.
По его словам, если власти страны не обеспечат прибытие рейсов с депортированными "без дальнейших отговорок и задержек", США введут "новые, жёсткие и нарастающие санкции".
Заявление Рубио прозвучало на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Каракасом после того, как США депортировали в Сальвадор более 250 предполагаемых членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. Власти Венесуэлы раскритиковали эти действия и отказались принимать их обратно.