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Рубль дешевеет против юаня на Мосбирже после роста до максимумов

Рубль дешевеет против юаня на Мосбирже после роста до максимумов - 19.03.2025, ПРАЙМ

Рубль дешевеет против юаня на Мосбирже после роста до максимумов

Курс рубля в среду снижается против юаня, китайская валюта, обновив накануне минимум с лета прошлого года, вернулась к росту - выше 11,5 рубля, следует из... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T16:02+0300

2025-03-19T16:02+0300

2025-03-19T16:02+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в среду снижается против юаня, китайская валюта, обновив накануне минимум с лета прошлого года, вернулась к росту - выше 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.46 мск повышался на 31 копейку, до 11,53 рубля. Повышение составило 2,8%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,3-11,61 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 7,7 миллиарда юаней, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,4 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,406 против 7,231 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,4%. На форексе доллар котируется по 83,43 рубля. РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ Рубль в течение сессии среды торгуется в ощутимом минусе против юаня. Китайская валюта оттолкнулась вверх от минимума с лета прошлого года в районе 11,13 рубля, достигнутого накануне. "Одной из причин быстрого ослабления рубля является реакция на итоги телефонного разговора президентов России и США. Скорее всего, связанные с этими переговорами позитивные ожидания участников нашего рынка были слишком завышенными", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Дополнительное давление на курс рубля может оказывать фиксация большой прибыли в коротких позициях на курсы иностранных валют к российской, добавляет он. К тому же все больше участников рынка может восстанавливать свои валютные вложения, учитывая заниженную стоимость инвалют к рублю, добавляет Бабин. Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,09% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,22% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.47 мск стабилизировалась около 70,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 103,5 пункта. ПРОГНОЗЫ Юань превысил уровень 11,5 рубля, который во вторник был обозначен в качестве ближайшей цели его восстановления, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Он немного не дошел до более серьезного технического препятствия 11,62 рубля, но может уже в ближайшие сессии вновь попытаться преодолеть это сопротивление", - добавляет он. Впрочем, Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что пока на российском валютном рынке сохранится высокая волатильность, а риски временного снижения курса к 11,2 рубля за юань остаются.

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рынки, торги, "бкс мир инвестиций", рубль, юань