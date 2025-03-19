https://1prime.ru/20250319/ruonia-855943575.html
Ставка RUONIA 18 марта снизилась до 21,4%
Ставка RUONIA 18 марта снизилась до 21,4% - 19.03.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 18 марта снизилась до 21,4%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 18 марта, снизилась на 0,01 | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T14:29+0300
2025-03-19T14:29+0300
2025-03-19T14:29+0300
экономика
ruonia
банк россии
ставка
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 18 марта, снизилась на 0,01 процентного пункта и составила 21,4%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 412,14 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
https://1prime.ru/20250318/ruonia-855879514.html
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ruonia, банк россии, ставка
Экономика, RUONIA, Банк России, ставка
Ставка RUONIA 18 марта снизилась до 21,4%
Ставка RUONIA снизилась 18 марта на 0,01 процентного пункта
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 18 марта, снизилась на 0,01 процентного пункта и составила 21,4%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 412,14 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
Ставка RUONIA 17 марта снизилась до 21,41%