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Россия нарастила производство рыбной муки в 2024 году на 11,2%

Россия нарастила производство рыбной муки в 2024 году на 11,2% - 19.03.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила производство рыбной муки в 2024 году на 11,2%

Россия увеличила выпуск рыбной муки до 193,5 тысячи тонн, что на 11,2% больше, чем годом ранее, в 2017 году этот показатель был на уровне 100 тысяч тонн, а... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T14:33+0300

2025-03-19T14:33+0300

2025-03-19T14:33+0300

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рыбная промышленность

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россия увеличила выпуск рыбной муки до 193,5 тысячи тонн, что на 11,2% больше, чем годом ранее, в 2017 году этот показатель был на уровне 100 тысяч тонн, а производство муки в мире в январе выросло на 75%, рассказали РИА Новости в Новости в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). "Выпуск рыбной муки в 2024 году составил 193,5 тысячи тонн, что на 11,2% превысило показатель 2023 года. А за последние семь лет производство практически удвоилось (со 100 тысяч тонн в 2017 году)", - рассказали в АСРФ. При этом, согласно отчету IFFO (Международная организация по морским ингредиентам), который изучила АСРФ, производство рыбной муки в январе 2025 года странами-членами организации выросло примерно на 75% по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Там объяснили, что результат объясняется, в первую очередь, увеличением производства в Перу на 300%. В АСРФ утончили, что странами-членами IFFO являются: Чили, Дания, Фарерские острова, Исландия, Кот-д'Ивуар, Маврикий, Норвегия, Великобритания, США, Перу, Южная Африка и Испания, а на их долю приходится 40% мирового производства рыбной муки. Кроме того, международные эксперты прогнозируют значительный рост рынка рыбной муки на ближайшие несколько лет. Так, по прогнозу The Business Research Company, за пять лет (к 2029 году) рынок вырастет на 34% по сравнению с 2024 годом с ежегодным ростом в 6,1%, говорится в сообщении.

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промышленность, россия, рыба, рыбная промышленность