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Экспорт рыбы в мире за 50 лет вырос до 43 миллионов тонн

Экспорт рыбы в мире за 50 лет вырос до 43 миллионов тонн - 19.03.2025, ПРАЙМ

Экспорт рыбы в мире за 50 лет вырос до 43 миллионов тонн

Поставки рыбы по всему миру за последние 50 лет выросли до 43 миллионов тонн с 8 миллионов, в деньгах - до 185,2 миллиарда долларов с 8 миллиардов, заявил... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T17:55+0300

2025-03-19T17:55+0300

2025-03-19T17:55+0300

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МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Поставки рыбы по всему миру за последние 50 лет выросли до 43 миллионов тонн с 8 миллионов, в деньгах - до 185,2 миллиарда долларов с 8 миллиардов, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Почти 40% общемирового объёма рыбопродукции поступает в международную торговлю. За полвека мировой рыбный экспорт вырос с 8 миллионов до 43 миллионов тонн, в денежном выражении с 8 миллиардов до 185,2 миллиарда долларов", - заявил Зверев на слушаниях в Госдуме по случаю 20-летия принятия федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Он также отметил, что кредитное плечо для инвестпроектов в отрасли по всей России оценивается почти в триллион рублей, что в полтора раза больше, чем ежегодная выручка. В то же время, доверие банков – результат действия закона о рыболовстве. "Без его принятия, без укрупнения отрасли в 2004-2016 годах, совокупные инвестиции в 450 миллиардов рублей в последующие семь лет были просто невозможны. Также невозможны были и 455 миллиардов рублей, поступивших в федеральный бюджет в 2015-2025 годы от продажи на аукционах 1282 лотов", - уточнил президент ассоциации. Кроме того, в настоящее время в рыбной отрасли работает 20 холдингов, которые объединяют 426 предприятий с совокупной выручкой 465 миллиардов рублей. Когда закон принимался в 2004 году, в отрасли не было ни одного крупного холдинга, добавил он. Помимо этого, президент ВАРПЭ отметил, что "заслуженный и признаваемый авторитет" системы госконтроля за сохранностью водных биоресурсов, закрепленный в законе, обеспечил успешный результат экологической сертификации важнейших российских промыслов. "Благодаря этому зарабатываем две-третьих экспортных поступлений от рыбопродукции", - отметил он. "Российский закон о рыболовстве – правовой фундамент. Укрепляется фундамент – развивается экономика. Расшатывается фундамент – ухудшается экономика. Это бесспорный факт", - заключил глава ассоциации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, варпэ, рыба, экспорт