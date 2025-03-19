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Экспорт рыбной продукции из РФ в 2024 году снизился до 1,9 млн тонн

Экспорт рыбной продукции из РФ в 2024 году снизился до 1,9 млн тонн - 19.03.2025, ПРАЙМ

Экспорт рыбной продукции из РФ в 2024 году снизился до 1,9 млн тонн

Россия в 2024 году, по предварительным данным, снизила экспорт рыбной продукции до 1,9 миллиона тонн, в 2025 году объем поставок должен восстановиться, заявил... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T20:02+0300

2025-03-19T20:02+0300

2025-03-19T20:02+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россия в 2024 году, по предварительным данным, снизила экспорт рыбной продукции до 1,9 миллиона тонн, в 2025 году объем поставок должен восстановиться, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Согласно данным на сайте Росрыболовства, в 2023 году поставки рыбной продукции на внешние рынки составили 2,5 миллиона тонн. "По итогам прошлого года, по предварительным данным, (экспорт составил - ред.) 1,9 миллиона тонн. Это чуть меньше, чем в 2023 году, по стоимости тоже чуть ниже, но мы ожидаем, что в целом, объем в 2025 году должен восстановиться, и у нас даже показатели, они порядка 5,7 миллиарда долларов должны быть", - заявил Шестаков. По его словам, вылов рыбы в 2024 году, по предварительным данным, составил порядка 4,9 миллиона тонн. Шестаков отметил, что Россия может увеличить вылов водных биоресурсов и для этого необходим современный флот. "В целом мы видим, что ситуация достаточно стабильная, что позволяет нам говорить о достаточно прогнозированном состоянии для рыбохозяйственного комплекса", - добавил он.

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росрыболовство, бизнес, россия, рыба