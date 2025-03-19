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Эксперт объяснил слабый рост российского рынка акций

Эксперт объяснил слабый рост российского рынка акций - 19.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил слабый рост российского рынка акций

Российский рынок акций после снижения вечером вторника остается примерно на тех же уровнях – немного выше 3 200 пунктов по индексу Мосбиржи, поскольку после... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T09:15+0300

2025-03-19T09:15+0300

2025-03-19T09:15+0300

экономика

рынки

владимир путин

дональд трамп

владислав антонов

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мосбиржа

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций после снижения вечером вторника остается примерно на тех же уровнях – немного выше 3 200 пунктов по индексу Мосбиржи, поскольку после телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сохраняются краткосрочные геополитические риски, прокомментировал РИА Новости финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Путин и Трамп провели во вторник вечером телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Индекс Мосбиржи после повышения по итогам основной сессии вторника на 0,38%, до 3257,49 пункта, вечером снижался, упав к закрытию вечерней сессии на 1,42%, до 3211,21 пункта. Утром в среду индекс пытается слегка скорректироваться вверх и к 9.07 мск составлял 3 218,22 пункта, что на 1,21% ниже закрытия основной сессии вторника. "Индекс Мосбиржи не улетел вверх по нескольким причинам. Во-первых, несмотря на достигнутые договоренности между Путиным и Трампом, остается значительная неопределенность. Рынки ожидали более конкретных и долгосрочных решений, которые могли бы существенно изменить геополитическую ситуацию. Однако многие вопросы остались открытыми, что сохраняет напряженность и не дает инвесторам уверенности для значительного роста котировок", - комментирует эксперт. Во-вторых, рынок уже частично учел позитивные ожидания от переговоров, что привело к росту до их начала, отмечает Антонов. "После завершения разговора стало ясно, что краткосрочные геополитические риски сохраняются, что не дало индексу продолжить рост", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, владимир путин, дональд трамп, владислав антонов, bitriver, мосбиржа