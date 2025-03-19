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Российский рынок акций по итогам основных торгов снизился на 0,85%
Российский рынок акций по итогам основных торгов снизился на 0,85% - 19.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций по итогам основных торгов снизился на 0,85%
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 0,85%, следует из данных Московской биржи. | 19.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 0,85%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,85%, до 3 229,79 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,98%, до 1 296,3 пункта, долларовый индекс РТС – на 2,46%, до 1 228,09 пункта.
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Экономика, Мосбиржа, РТС, РОССИЯ, Рынки, российский рынок акций
Российский рынок акций по итогам основных торгов снизился на 0,85%
Российский рынок акций по итогам основных торгов среды снизился на 0,85%
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 0,85%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,85%, до 3 229,79 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,98%, до 1 296,3 пункта, долларовый индекс РТС – на 2,46%, до 1 228,09 пункта.
Рубль дешевеет против юаня на Мосбирже после роста до максимумов