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Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением - 19.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250319/rynok-855953385.html
Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением
Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением - 19.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением
Российский рынок акций по итогам основных торгов среды снизился, следует из данных Московской биржи. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T19:38+0300
2025-03-19T19:38+0300
экономика
мосбиржа
ртс
рынки
россия
российский рынок акций
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций по итогам основных торгов среды снизился, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,85%, до 3 229,79 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,98%, до 1 296,3 пункта, долларовый индекс РТС – на 2,46%, до 1 228,09 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent на 18.57 мск дорожал на 0,43%, до 70,86 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в среду корректировался вниз. Продажи шли по факту вчерашнего контакта лидеров России и США – вероятно, ожидания от этого разговора оказались излишне оптимистичными. Впрочем, снижение можно считать умеренным – погостив чуть ниже 3200 пунктов, бенчмарк к концу дня смог компенсировать значительную часть потерь. Поддержку акциям могла придать внутридневная просадка рубля",- комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Внимание мировых рынков сосредоточено на сегодняшнем заседании ФРС - сопутствующих комментариях и прогнозах по экономическому росту, инфляции и безработице, консенсус не ожидает изменений ставки, отметил эксперт. "В начале дня понижательная динамика наблюдалась в связи с геополитическим фактором – содержание разговора президентов РФ и США не оправдало особо позитивных надежд ряда инвесторов. С другой стороны, в дальнейшем поддержку рынку оказала публикация мартовских данных о резком снижении как инфляционных ожиданий населения, так и ценовых ожиданий бизнеса, что усилило надежды на смягчение позиции ЦБ РФ", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В среду, уже ближе к завершению основной торговой сессии, российский рынок акций постепенно начал восстанавливать утраченные накануне позиции. В вечернюю сессию вторника продажи на рынке усилились по причине разочарования итогами переговоров президентов США и России – инвесторы изначально ожидали большего",- комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-Траст". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "Русснефти" (+6,45%), "Мечела" (обыкновенные акции выросли на 5,71%, префы – на 4,21%), префы "Транснефти" (+4,72%), обыкновенные акции "СПБ Биржи" (+4,08%) , префы "Башнефти" (+3,86%). "В лидеры роста на фоне возобновления восходящей динамики цен на углеводородное сырье вышла "Русснефть". В аутсайдерах в связи с фиксацией прибыли на фоне рекомендации в отношении дивидендов за 2024 год оказалось "Фосагро", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "Фосагро" (-0,72%), "Мосэнерго" (-0,69%), "Совкомфлота" (-0,64%), "Татнефти" (-0,60%), "Северстали" (-0,46%). ПРОГНОЗЫ "В четверг индекс Мосбиржи отыграет данные по инфляционной статистике за неделю. Мы предполагаем, что накануне заседания Центробанка РФ и в период короткой переговорной паузы между США и Россией, инвесторы, скорее всего, предпочтут занять выжидательную позицию. В четверг прогнозируем сохранение боковой динамики индекса ММВБ в границах торгового диапазона 3180-3270 пунктов", - рассказал Муштаков. Прогноз по индексу Мосбиржи на 20 марта – 3150-3300 пунктов, говорит Шепелев. Мильчакова ожидает, что в четверг индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 3200-3300 пунктов.
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мосбиржа, ртс, рынки, россия, российский рынок акций
Экономика, Мосбиржа, РТС, Рынки, РОССИЯ, российский рынок акций
19:38 19.03.2025
 
Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением

Российский рынок акций по итогам основных торгов среды снизился

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций по итогам основных торгов среды снизился, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,85%, до 3 229,79 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,98%, до 1 296,3 пункта, долларовый индекс РТС – на 2,46%, до 1 228,09 пункта.
Майский фьючерс нефти марки Brent на 18.57 мск дорожал на 0,43%, до 70,86 доллара за баррель.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Российский рынок акций по итогам основных торгов снизился на 0,85%
19:08
"Индекс Мосбиржи в среду корректировался вниз. Продажи шли по факту вчерашнего контакта лидеров России и США – вероятно, ожидания от этого разговора оказались излишне оптимистичными. Впрочем, снижение можно считать умеренным – погостив чуть ниже 3200 пунктов, бенчмарк к концу дня смог компенсировать значительную часть потерь. Поддержку акциям могла придать внутридневная просадка рубля",- комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций".
Внимание мировых рынков сосредоточено на сегодняшнем заседании ФРС - сопутствующих комментариях и прогнозах по экономическому росту, инфляции и безработице, консенсус не ожидает изменений ставки, отметил эксперт.
"В начале дня понижательная динамика наблюдалась в связи с геополитическим фактором – содержание разговора президентов РФ и США не оправдало особо позитивных надежд ряда инвесторов. С другой стороны, в дальнейшем поддержку рынку оказала публикация мартовских данных о резком снижении как инфляционных ожиданий населения, так и ценовых ожиданий бизнеса, что усилило надежды на смягчение позиции ЦБ РФ", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"В среду, уже ближе к завершению основной торговой сессии, российский рынок акций постепенно начал восстанавливать утраченные накануне позиции. В вечернюю сессию вторника продажи на рынке усилились по причине разочарования итогами переговоров президентов США и России – инвесторы изначально ожидали большего",- комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-Траст".
ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК
В лидерах роста - акции "Русснефти" (+6,45%), "Мечела" (обыкновенные акции выросли на 5,71%, префы – на 4,21%), префы "Транснефти" (+4,72%), обыкновенные акции "СПБ Биржи" (+4,08%) , префы "Башнефти" (+3,86%).
"В лидеры роста на фоне возобновления восходящей динамики цен на углеводородное сырье вышла "Русснефть". В аутсайдерах в связи с фиксацией прибыли на фоне рекомендации в отношении дивидендов за 2024 год оказалось "Фосагро", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения - акции "Фосагро" (-0,72%), "Мосэнерго" (-0,69%), "Совкомфлота" (-0,64%), "Татнефти" (-0,60%), "Северстали" (-0,46%).
ПРОГНОЗЫ
"В четверг индекс Мосбиржи отыграет данные по инфляционной статистике за неделю. Мы предполагаем, что накануне заседания Центробанка РФ и в период короткой переговорной паузы между США и Россией, инвесторы, скорее всего, предпочтут занять выжидательную позицию. В четверг прогнозируем сохранение боковой динамики индекса ММВБ в границах торгового диапазона 3180-3270 пунктов", - рассказал Муштаков.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 20 марта – 3150-3300 пунктов, говорит Шепелев.
Мильчакова ожидает, что в четверг индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 3200-3300 пунктов.
 
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