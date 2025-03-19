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Космонавт Рыжиков в октябре выполнит два выхода в открытый космос - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Космонавт Рыжиков в октябре выполнит два выхода в открытый космос
Космонавт Рыжиков в октябре выполнит два выхода в открытый космос - 19.03.2025, ПРАЙМ
Космонавт Рыжиков в октябре выполнит два выхода в открытый космос
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 18 мар - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что совместно с космонавтом Алексеем Зубрицким выполнит в | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
технологии
общество
байконур
наса
мкс
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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 18 мар - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что совместно с космонавтом Алексеем Зубрицким выполнит в октябре два выхода в открытый космос, в ходе которых они установят на МКС научную аппаратуру. "Программа уточняется, неоднократно были изменения. На данный момент принято решение о возвращении второго выхода, который изначально был был запланирован. Поэтому у нашей экспедиции будет два выхода в открытый космос", - сказал Рыжиков на предполётной пресс-конференции. Космонавт рассказал, что недавно на Международную космическую станцию был доставлен новый скафандр, второй должен быть привезён туда ко времени планирующихся выходов. "Планируем в октябре выполнить два выхода в открытый космос. Оба выхода связаны с долгожданной научной программой", - добавил Рыжиков. Он уточнил, что основная задача первого из выходов - установка аппаратуры "Экран-М" для проведения эксперимента МЛЭ (Молекулярной лучевая эпитаксия). Как уточнил бортинженер корабля Зубрицкий, всего в ходе полёта запланированы 42 научных эксперимента, это различные эксперименты. В то же время, по словам Рыжикова, может быть их количество ещё возрастёт. Старт ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-27" с космодрома Байконур запланирован на 8 апреля. В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким, в дублирующий — Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Планируется, что продолжительность полёта составит 245 суток.
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технологии, общество , байконур, наса, мкс
Технологии, Общество , Байконур, НАСА, МКС
02:52 19.03.2025
 
Космонавт Рыжиков в октябре выполнит два выхода в открытый космос

Космонавт Рыжиков в октябре выполнит два выхода в открытый космос

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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 18 мар - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что совместно с космонавтом Алексеем Зубрицким выполнит в октябре два выхода в открытый космос, в ходе которых они установят на МКС научную аппаратуру.
"Программа уточняется, неоднократно были изменения. На данный момент принято решение о возвращении второго выхода, который изначально был был запланирован. Поэтому у нашей экспедиции будет два выхода в открытый космос", - сказал Рыжиков на предполётной пресс-конференции.
Космонавт рассказал, что недавно на Международную космическую станцию был доставлен новый скафандр, второй должен быть привезён туда ко времени планирующихся выходов.
"Планируем в октябре выполнить два выхода в открытый космос. Оба выхода связаны с долгожданной научной программой", - добавил Рыжиков.
Он уточнил, что основная задача первого из выходов - установка аппаратуры "Экран-М" для проведения эксперимента МЛЭ (Молекулярной лучевая эпитаксия).
Как уточнил бортинженер корабля Зубрицкий, всего в ходе полёта запланированы 42 научных эксперимента, это различные эксперименты. В то же время, по словам Рыжикова, может быть их количество ещё возрастёт.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-27" с космодрома Байконур запланирован на 8 апреля. В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким, в дублирующий — Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Планируется, что продолжительность полёта составит 245 суток.
 
ТехнологииОбществоБайконурНАСАМКС
 
 
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