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РЖД установили четыре исторических рекорда по погрузке удобрений

РЖД установили четыре исторических рекорда по погрузке удобрений - 19.03.2025, ПРАЙМ

РЖД установили четыре исторических рекорда по погрузке удобрений

РЖД в начале 2025 года уже поставили четыре исторических рекорда по погрузке удобрений, их объем достиг 12 миллионов тонн, сообщила компания. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. РЖД в начале 2025 года уже поставили четыре исторических рекорда по погрузке удобрений, их объем достиг 12 миллионов тонн, сообщила компания. "Сразу четыре исторических максимума погрузки удобрений на сети РЖД. Их объем с начала года достиг 12 миллионов тонн. Это на 8,8% больше прошлого рекорда за аналогичный период 2024 года", - говорится в сообщении. Также отмечается рост на 6,9% к прошлому рекорду погрузки удобрений за февраль 2024 года, на 18,5% к прошлому максимуму погрузки на экспорт января-февраля 2018 года (7,3 миллиона тонн) и на 22,7% к экспортной погрузке рекордного февраля 2018 года (3,6 миллиона тонн). Отмечается, что из 7,3 миллиона тонн перевезенного на экспорт груза большая часть (5,9 миллиона тонн, рост в 1,4 раза) отправилась морем через порты Северо-Запада - 5,3 миллиона тонн (рост в 1,45 раза), Юга - 665,5 тысячи тонн (+26%), Дальнего Востока - 22,1 тысячи тонн (+22,6%). Через погранпереходы на экспорт отправили 1,4 миллиона тонн (+28,3%), уточняется в сообщении. Лидерами по объему погрузки с начала года стали Пермский край (3,2 миллиона тонн, +7,8%), Мурманская область (2,4 миллиона тонн, +0,6%), Вологодская область (1,1 миллиона тонн, +27,5%), добавили РЖД.

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