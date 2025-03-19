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Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности

Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности - 19.03.2025, ПРАЙМ

Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности

Самолет Embraer 170 авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) с 74 пассажирами в среду после взлета из аэропорта Новосибирска вынужден был вернуться из-за возникшей... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T06:14+0300

2025-03-19T06:14+0300

2025-03-19T06:14+0300

бизнес

новосибирск

аэропорт толмачево

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НОВОСИБИРСК, 19 мар – ПРАЙМ. Самолет Embraer 170 авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) с 74 пассажирами в среду после взлета из аэропорта Новосибирска вынужден был вернуться из-за возникшей технической неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 7.00 (3.00 мск) в ходе выполнения рейса Новосибирск-Братск воздушное судно авиакомпании "Сибирь" (Embraer 170) в связи с возникшей технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина", - говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что посадка прошла в штатном режиме. "На борту находилось четыре члена экипажа, 74 пассажира. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации, устанавливаются причины авиационного события. В настоящее время пассажиры находятся в здании аэровокзала, разрешается вопрос о доставке их в пункт назначения", - сообщили в надзорном ведомстве. Новосибирская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров.

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бизнес, новосибирск, аэропорт толмачево