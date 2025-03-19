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В Samsung признали плачевное состояние компании
В Samsung признали плачевное состояние компании - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Samsung признали плачевное состояние компании
Соисполнительный директор Samsung Хан Чон Хи принес извинения акционерам за неудачные финансовые результаты компании. Об этом сообщает Financial Times. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T12:01+0300
2025-03-19T12:01+0300
2025-03-19T12:01+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Соисполнительный директор Samsung Хан Чон Хи принес извинения акционерам за неудачные финансовые результаты компании. Об этом сообщает Financial Times.По его словам, встреча с недовольными акционерами состоялась на ежегодном собрании в Сувоне, где обсуждали падение стоимости акций компании, которые за последний год снизились почти на 20%. Несмотря на это, в Samsung заявили о намерении добиться значимых улучшений в текущем году. В ответ акционеры потребовали более решительных шагов, учитывая надвигающиеся пошлины США на иностранные полупроводники.Миллиардер Ли Чжэ Ён выразил обеспокоенность, заявив, что компания находится в "критической ситуации". Причиной такого мнения стал спад доли Samsung на рынке DRAM-памяти, которая уменьшилась с 42,2 до 41,5 процентов, а также падение доли на рынке смартфонов с 19,7 до 18,3 процента. Особенно сильное падение произошло в сегменте дисплеев для смартфонов — с 50 до 41,3 процента. Также снизилась доля на рынке телевизоров с 30,1 до 28,3 процента.
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samsung, financial times, бизнес, акции
Экономика, Samsung, Financial Times, Бизнес, Акции
В Samsung признали плачевное состояние компании
FT: Глава Samsung признал, что компания переживает не лучшие времена
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ.
Соисполнительный директор Samsung Хан Чон Хи принес извинения акционерам за неудачные финансовые результаты компании. Об этом сообщает Financial Times
.
По его словам, встреча с недовольными акционерами состоялась на ежегодном собрании в Сувоне, где обсуждали падение стоимости акций компании, которые за последний год снизились почти на 20%. Несмотря на это, в Samsung заявили о намерении добиться значимых улучшений в текущем году. В ответ акционеры потребовали более решительных шагов, учитывая надвигающиеся пошлины США на иностранные полупроводники.
Миллиардер Ли Чжэ Ён выразил обеспокоенность, заявив, что компания находится в "критической ситуации". Причиной такого мнения стал спад доли Samsung на рынке DRAM-памяти, которая уменьшилась с 42,2 до 41,5 процентов, а также падение доли на рынке смартфонов с 19,7 до 18,3 процента. Особенно сильное падение произошло в сегменте дисплеев для смартфонов — с 50 до 41,3 процента. Также снизилась доля на рынке телевизоров с 30,1 до 28,3 процента.
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