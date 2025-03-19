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Санчес оценил деловые качества россиян - 19.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Санчес оценил деловые качества россиян
Санчес оценил деловые качества россиян - 19.03.2025, ПРАЙМ
Санчес оценил деловые качества россиян
Американский журналист Рик Санчес высоко оценил деловые качества россиян и заявил, что в своей манере общения они даже честнее, чем американцы. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:54+0300
2025-03-19T02:54+0300
экономика
общество
россия
москва
такер карлсон
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Американский журналист Рик Санчес высоко оценил деловые качества россиян и заявил, что в своей манере общения они даже честнее, чем американцы. "На основе опыта совместной работы я понял, что в целом россияне чрезвычайно деловые, прагматичные и очень честные. Иногда даже честнее, чем мы... Они говорят то, что думают, и ты понимаешь, чего они хотят... Они очень точны насчет того, чего хотят. Я нахожу это восхитительным", - заявил Санчес в ходе беседы с американским журналистом Такером Карлсоном. По его словам, несмотря на то что все русские, как и американцы, разные, с ними все же очень легко работать.
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192
40
192
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5
4.7
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192
40
общество , россия, москва, такер карлсон
Экономика, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Такер Карлсон
02:54 19.03.2025
 
Санчес оценил деловые качества россиян

Журналист Санчес: в своей манере общения россияне даже честнее, чем американцы

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Американский журналист Рик Санчес высоко оценил деловые качества россиян и заявил, что в своей манере общения они даже честнее, чем американцы.
"На основе опыта совместной работы я понял, что в целом россияне чрезвычайно деловые, прагматичные и очень честные. Иногда даже честнее, чем мы... Они говорят то, что думают, и ты понимаешь, чего они хотят... Они очень точны насчет того, чего хотят. Я нахожу это восхитительным", - заявил Санчес в ходе беседы с американским журналистом Такером Карлсоном.
По его словам, несмотря на то что все русские, как и американцы, разные, с ними все же очень легко работать.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯМОСКВАТакер Карлсон
 
 
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