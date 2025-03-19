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Спецпосланник США рассказал, когда могут ослабить антироссийские санкции

Спецпосланник США рассказал, когда могут ослабить антироссийские санкции - 19.03.2025, ПРАЙМ

Спецпосланник США рассказал, когда могут ослабить антироссийские санкции

Спецпосленник президента США Стив Уиткофф заявил, что вопрос ослабления антироссийских санкций не поднимался во время переговоров президента России Владимира... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T16:11+0300

2025-03-19T16:11+0300

2025-03-19T16:19+0300

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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Спецпосленник президента США Стив Уиткофф заявил, что вопрос ослабления антироссийских санкций не поднимался во время переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, однако после прекращения огня на Украине этот вопрос неизбежно станет актуальным.Выступая в эфире Bloomberg TV, Уиткофф выразил уверенность, что первым шагом станет установление режима прекращения огня, после чего можно будет обсуждать дальнейшие детали, включая санкции и другие аспекты полноценного мирного соглашения.Он уточнил, что накануне лидеры США и России не обсуждали санкционные ограничения, но рано или поздно этот разговор состоится. По его словам, обе стороны готовы к такому обсуждению. Отвечая на вопрос о возможном возобновлении поставок энергоносителей по российским трубопроводам, в том числе через "Северный поток", Уиткофф не исключил такого сценария. Он отметил, что может представить себе подобное развитие событий. Кроме того, спецпосланник Трампа добавил, что текущая ситуация, при которой российская нефть продается Китаю по заниженным ценам, вряд ли приносит пользу.Уиткофф также оценил перспективы развития отношений России и США, отметив, что лидеры стран уже успели провести два конструктивных и позитивных контакта, которые приведут к позитивным результатам. Он также заявил, что со стороны бывшего президента США Джо Байдена было неверно игнорировать контакты с Россией на протяжении 3,5 лет.Как отметил Уиткофф, Трамп поручил членам своей администрации, включая руководство ЦРУ, Пентагона, госдепа и других ведомств подключиться к работе с Москвой."Все вовлечены в этот процесс. Это по-настоящему удивительно видеть. Я думаю, люди порадуются, и вы увидите позитивные результаты в ближайшее время", - сказал Уиткофф.Он подчеркнул, что договоренность о немедленном прекращении атак на объекты инфраструктуры, "мораторий, касающийся Черного моря", - это значительные успехи, которые "переменят игру". Уиткофф выразил надежду, что мир в скором времени услышит о позитивных вещах в продолжении диалога России и США.

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сша, стив уиткофф, дональд трамп, рф, владимир путин, санкции против рф