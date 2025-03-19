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Белый дом отказался отвечать на вопрос о санкциях против России - 19.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Белый дом отказался отвечать на вопрос о санкциях против России
Белый дом отказался отвечать на вопрос о санкциях против России - 19.03.2025, ПРАЙМ
Белый дом отказался отвечать на вопрос о санкциях против России
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду отказалась отвечать на вопрос о том, рассматривают ли США еще введение санкций против Москвы с целью... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T21:43+0300
2025-03-19T21:43+0300
экономика
дональд трамп
владимир путин
украина
сша
россия
санкции против рф
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду отказалась отвечать на вопрос о том, рассматривают ли США еще введение санкций против Москвы с целью достижения полного прекращения огня на Украине. "Вчера у президента был почти двухчасовой телефонный разговор с президентом (РФ Владимиром Путиным - ред.). Он предоставил расшифровку этого разговора, и его переговорная группа направляется на Ближний Восток, пока мы продолжаем эти обсуждения в отношении санкций и любых других деталей, я не собираюсь зачитывать расшифровку с этой трибуны", - заявила Левитт журналистам, отвечая на вопрос о том, собирается ли еще президент США Дональд Трамп использоваться санкции в качестве инструмента давлению на Москву с целью достижения полного прекращения огня на Украине. Ранее директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что Трамп рассматривает широкий спектр санкций и пошлин в отношении России в связи с украинским урегулированием. По его словам, президент "настоятельно убежден, что необходимо всех усадить за стол переговоров", и это будет сделано либо с помощью "пряников", либо с помощью "кнута" для того, "заставить стороны договориться", отметил он.
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дональд трамп, владимир путин, украина, сша, россия, санкции против рф
Экономика, Дональд Трамп, Владимир Путин, УКРАИНА, США, РОССИЯ, санкции против РФ
21:43 19.03.2025
 
Белый дом отказался отвечать на вопрос о санкциях против России

Белый дом отказался говорить о том, рассматривают ли США еще введение санкций против РФ

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду отказалась отвечать на вопрос о том, рассматривают ли США еще введение санкций против Москвы с целью достижения полного прекращения огня на Украине.
"Вчера у президента был почти двухчасовой телефонный разговор с президентом (РФ Владимиром Путиным - ред.). Он предоставил расшифровку этого разговора, и его переговорная группа направляется на Ближний Восток, пока мы продолжаем эти обсуждения в отношении санкций и любых других деталей, я не собираюсь зачитывать расшифровку с этой трибуны", - заявила Левитт журналистам, отвечая на вопрос о том, собирается ли еще президент США Дональд Трамп использоваться санкции в качестве инструмента давлению на Москву с целью достижения полного прекращения огня на Украине.
Ранее директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что Трамп рассматривает широкий спектр санкций и пошлин в отношении России в связи с украинским урегулированием. По его словам, президент "настоятельно убежден, что необходимо всех усадить за стол переговоров", и это будет сделано либо с помощью "пряников", либо с помощью "кнута" для того, "заставить стороны договориться", отметил он.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
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ЭкономикаДональд ТрампВладимир ПутинУКРАИНАСШАРОССИЯсанкции против РФ
 
 
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