Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме - 19.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250319/servisy-855933911.html
Сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме
Сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме - 19.03.2025, ПРАЙМ
Сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме
Все сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T07:33+0300
2025-03-19T07:33+0300
технологии
бизнес
москва
вконтакте
downdetector
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855933911.jpg?1742358796
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Все сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании. Ранее, во вторник ночью, пользователи стали массово жаловаться на работу мессенджера. По данным детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, пик пришелся на 3.00 мск - насчитывалось почти 12,5 тысячи жалоб. На текущий момент жалоб практически нет. "Все сервисы работают в штатном режиме", - сообщили во "ВКонтакте".
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, москва, вконтакте, downdetector
Технологии, Бизнес, МОСКВА, ВКонтакте, Downdetector
07:33 19.03.2025
 
Сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме

Сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Все сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее, во вторник ночью, пользователи стали массово жаловаться на работу мессенджера. По данным детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, пик пришелся на 3.00 мск - насчитывалось почти 12,5 тысячи жалоб. На текущий момент жалоб практически нет.
"Все сервисы работают в штатном режиме", - сообщили во "ВКонтакте".
 
ТехнологииБизнесМОСКВАВКонтактеDowndetector
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала