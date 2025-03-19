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Сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме

Сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме - 19.03.2025, ПРАЙМ

Сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме

Все сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T07:33+0300

2025-03-19T07:33+0300

2025-03-19T07:33+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Все сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании. Ранее, во вторник ночью, пользователи стали массово жаловаться на работу мессенджера. По данным детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, пик пришелся на 3.00 мск - насчитывалось почти 12,5 тысячи жалоб. На текущий момент жалоб практически нет. "Все сервисы работают в штатном режиме", - сообщили во "ВКонтакте".

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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