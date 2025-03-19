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Сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме
Сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме - 19.03.2025, ПРАЙМ
Сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме
Все сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T07:33+0300
2025-03-19T07:33+0300
2025-03-19T07:33+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Все сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее, во вторник ночью, пользователи стали массово жаловаться на работу мессенджера. По данным детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, пик пришелся на 3.00 мск - насчитывалось почти 12,5 тысячи жалоб. На текущий момент жалоб практически нет.
"Все сервисы работают в штатном режиме", - сообщили во "ВКонтакте".
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Технологии, Бизнес, МОСКВА, ВКонтакте, Downdetector
Сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме
Сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Все сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее, во вторник ночью, пользователи стали массово жаловаться на работу мессенджера. По данным детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, пик пришелся на 3.00 мск - насчитывалось почти 12,5 тысячи жалоб. На текущий момент жалоб практически нет.
"Все сервисы работают в штатном режиме", - сообщили во "ВКонтакте".