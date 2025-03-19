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СМИ: разговор Путина и Трампа имеет позитивное значение - 19.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: разговор Путина и Трампа имеет позитивное значение
СМИ: разговор Путина и Трампа имеет позитивное значение - 19.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: разговор Путина и Трампа имеет позитивное значение
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа имеет позитивное значение, однако до значительно прогресса в... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T05:34+0300
2025-03-19T05:34+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
украина
восточная европа
владимир путин
дональд трамп
global times
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ПЕКИН, 19 мар - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа имеет позитивное значение, однако до значительно прогресса в урегулировании украинского кризиса еще далеко в силу расхождений сторон по ключевым вопросам и растущей обеспокоенности в мире к подходу США к содействию прекращению огня, пишет китайское издание Global Times со ссылкой на экспертов. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. "В целом телефонный разговор между двумя президентами имеет позитивное значение, поскольку он, вероятно, приведет к общему консенсусу между США и Россией относительно урегулирования украинского кризиса, а также может заложить базовую основу для дальнейших более детализированных переговоров", - заявил изданию младший научный сотрудник Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Ян Цзинь. При этом, как пишет издание, Ян Цзинь со скепсисом относится к тому, что после этого разговора будут достигнуты какие-либо значимые результаты, поскольку необходимо обсудить множество деталей, например, кто отдаст приказ о прекращении огня и как оно будет контролироваться. "Последние успехи России в Курской области, вероятно, укрепят её позиции на переговорах. Как гласит старая поговорка: чего нельзя добиться на поле боя, того нельзя добиться и за столом переговоров", - сказал эксперт. Ян Цзинь полагает, что ситуация остается сложной, так как заинтересованные стороны существенно расходятся во мнениях по ключевым вопросам. "Поэтому до какого-либо значимого прогресса в разрешении кризиса ещё далеко", - отметил он. "В настоящее время США недооценивают сложность проблем в сфере безопасности, обнаженных украинским кризисом, и пока не смогли предложить фундаментальное решение этой проблемы", - считает Global Times профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун. Эксперт добавил, что сейчас растет обеспокоенность и недовольство по поводу подхода США к содействию прекращению огня между Россией и Украиной, что, в свою очередь, вызвало беспокойство у всех вовлеченных сторон. "Эти опасения исходят как изнутри США, так и из Европы и Украины; даже Россия испытывает низкий уровень доверия к США по историческим причинам", - пояснил Ли Хайдун.
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мировая экономика, общество , сша, украина, восточная европа, владимир путин, дональд трамп, global times
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, УКРАИНА, ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Global Times
05:34 19.03.2025
 
СМИ: разговор Путина и Трампа имеет позитивное значение

GT: телефонный разговор Путина и Трампа имеет позитивное значение

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ПЕКИН, 19 мар - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа имеет позитивное значение, однако до значительно прогресса в урегулировании украинского кризиса еще далеко в силу расхождений сторон по ключевым вопросам и растущей обеспокоенности в мире к подходу США к содействию прекращению огня, пишет китайское издание Global Times со ссылкой на экспертов.
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
"В целом телефонный разговор между двумя президентами имеет позитивное значение, поскольку он, вероятно, приведет к общему консенсусу между США и Россией относительно урегулирования украинского кризиса, а также может заложить базовую основу для дальнейших более детализированных переговоров", - заявил изданию младший научный сотрудник Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Ян Цзинь.
При этом, как пишет издание, Ян Цзинь со скепсисом относится к тому, что после этого разговора будут достигнуты какие-либо значимые результаты, поскольку необходимо обсудить множество деталей, например, кто отдаст приказ о прекращении огня и как оно будет контролироваться.
"Последние успехи России в Курской области, вероятно, укрепят её позиции на переговорах. Как гласит старая поговорка: чего нельзя добиться на поле боя, того нельзя добиться и за столом переговоров", - сказал эксперт.
Ян Цзинь полагает, что ситуация остается сложной, так как заинтересованные стороны существенно расходятся во мнениях по ключевым вопросам.
"Поэтому до какого-либо значимого прогресса в разрешении кризиса ещё далеко", - отметил он.
"В настоящее время США недооценивают сложность проблем в сфере безопасности, обнаженных украинским кризисом, и пока не смогли предложить фундаментальное решение этой проблемы", - считает Global Times профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.
Эксперт добавил, что сейчас растет обеспокоенность и недовольство по поводу подхода США к содействию прекращению огня между Россией и Украиной, что, в свою очередь, вызвало беспокойство у всех вовлеченных сторон.
"Эти опасения исходят как изнутри США, так и из Европы и Украины; даже Россия испытывает низкий уровень доверия к США по историческим причинам", - пояснил Ли Хайдун.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСШАУКРАИНАВОСТОЧНАЯ ЕВРОПАВладимир ПутинДональд ТрампGlobal Times
 
 
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