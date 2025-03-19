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В столице Сомали прогремел взрыв - 19.03.2025, ПРАЙМ
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В столице Сомали прогремел взрыв
В столице Сомали прогремел взрыв - 19.03.2025, ПРАЙМ
В столице Сомали прогремел взрыв
Взрыв прогремел возле президентского дворца в столице Сомали Могадишо, президент страны Хасан Шейх Махмуд не пострадал, так как уехал на встречу с военными,... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:53+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Взрыв прогремел возле президентского дворца в столице Сомали Могадишо, президент страны Хасан Шейх Махмуд не пострадал, так как уехал на встречу с военными, сообщил местный портал Somali Guardian. Согласно порталу, взрыв произошел на дороге возле президентского двора. По предварительным данным, сообщается о жертвах в результате взрыва, место взрыва оцеплено. После сообщений о взрыве Somali Guardian также опубликовал фотографию президента в военной форме, поднимающегося на вертолет. "Президент, в военной форме и с пистолетом, летит на вертолете на линии фронта, чтобы поднять боевой дух армии на фоне стремительного наступления (группировки) "Аш-Шабаб". Это произошло вскоре после того, как его кортеж подвергся нападению со взрывным устройством", - говорится в публикации портала в соцсети X.  Somali Guardian добавляет в другой публикации в соцсети X, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" взяла ответственность за взрыв. "Боевики группировки "Аш-Шабааб" утверждают, что атаковали кортеж президента Хасана Шейха Махмуда, устроив взрыв вскоре после того, как он выехал из президентского дворца в аэропорт Могадишо, в результате (взрыва - ред.) есть жертвы", - отмечает портал. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
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192
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мировая экономика, общество , сомали, москва, рф, оон
Мировая экономика, Экономика, Общество , СОМАЛИ, МОСКВА, РФ, ООН
02:53 19.03.2025
 
В столице Сомали прогремел взрыв

Somali Guardian: у президентского дворца в Могадишо прогремел взрыв

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Взрыв прогремел возле президентского дворца в столице Сомали Могадишо, президент страны Хасан Шейх Махмуд не пострадал, так как уехал на встречу с военными, сообщил местный портал Somali Guardian.
Согласно порталу, взрыв произошел на дороге возле президентского двора. По предварительным данным, сообщается о жертвах в результате взрыва, место взрыва оцеплено. После сообщений о взрыве Somali Guardian также опубликовал фотографию президента в военной форме, поднимающегося на вертолет.
"Президент, в военной форме и с пистолетом, летит на вертолете на линии фронта, чтобы поднять боевой дух армии на фоне стремительного наступления (группировки) "Аш-Шабаб". Это произошло вскоре после того, как его кортеж подвергся нападению со взрывным устройством", - говорится в публикации портала в соцсети X.
 Somali Guardian добавляет в другой публикации в соцсети X, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" взяла ответственность за взрыв. "Боевики группировки "Аш-Шабааб" утверждают, что атаковали кортеж президента Хасана Шейха Махмуда, устроив взрыв вскоре после того, как он выехал из президентского дворца в аэропорт Могадишо, в результате (взрыва - ред.) есть жертвы", - отмечает портал.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
 
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