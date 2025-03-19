https://1prime.ru/20250319/somali-855927007.html

В столице Сомали прогремел взрыв

В столице Сомали прогремел взрыв - 19.03.2025, ПРАЙМ

В столице Сомали прогремел взрыв

Взрыв прогремел возле президентского дворца в столице Сомали Могадишо, президент страны Хасан Шейх Махмуд не пострадал, так как уехал на встречу с военными,... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

мировая экономика

экономика

общество

сомали

москва

рф

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855927007.jpg?1742341981

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Взрыв прогремел возле президентского дворца в столице Сомали Могадишо, президент страны Хасан Шейх Махмуд не пострадал, так как уехал на встречу с военными, сообщил местный портал Somali Guardian. Согласно порталу, взрыв произошел на дороге возле президентского двора. По предварительным данным, сообщается о жертвах в результате взрыва, место взрыва оцеплено. После сообщений о взрыве Somali Guardian также опубликовал фотографию президента в военной форме, поднимающегося на вертолет. "Президент, в военной форме и с пистолетом, летит на вертолете на линии фронта, чтобы поднять боевой дух армии на фоне стремительного наступления (группировки) "Аш-Шабаб". Это произошло вскоре после того, как его кортеж подвергся нападению со взрывным устройством", - говорится в публикации портала в соцсети X. Somali Guardian добавляет в другой публикации в соцсети X, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" взяла ответственность за взрыв. "Боевики группировки "Аш-Шабааб" утверждают, что атаковали кортеж президента Хасана Шейха Махмуда, устроив взрыв вскоре после того, как он выехал из президентского дворца в аэропорт Могадишо, в результате (взрыва - ред.) есть жертвы", - отмечает портал. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".

сомали

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сомали, москва, рф, оон