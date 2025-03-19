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В Совфеде прокомментировали протесты в Сербии

В Совфеде прокомментировали протесты в Сербии - 19.03.2025, ПРАЙМ

В Совфеде прокомментировали протесты в Сербии

Протесты в Сербии были организованы с помощью тех же технологий, что и волнения в Киеве в 2014 году, вылившиеся в государственный переворот, в частности,... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

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ДОНЕЦК, 18 мар - ПРАЙМ. Протесты в Сербии были организованы с помощью тех же технологий, что и волнения в Киеве в 2014 году, вылившиеся в государственный переворот, в частности, применяются такие же методы дезинформации о якобы применении оружия органами власти, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. "Массовые протесты, охватившие в последние дни Сербию, организованы согласно "майдановским" традициям. Технологии применяются идентичные. Практически то же самое мы наблюдали в Киеве в 2014 году, когда западные средства массовой информации централизованно обвинили "Беркут" в обстреле "мирных" протестующих якобы по личному приказу тогдашнего президента Украины Виктора Януковича", - сказал Волошин. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что методы киевского "майдана" 2014 года в стране не пройдут, и обвинил оппонентов в распространении дезинформации о якобы применении 15 марта властями звуковой пушки против протестующих. Премьер Сербии Милош Вучевич сообщил в понедельник, что кабмин готов пригласить ФБР и ФСБ к международному расследованию, чтобы "лучшие специалисты прибыли и проверили", что все обвинения в применении силы и спецсредств со стороны сербских властей 15 марта ложные и злонамеренные. "Западные кукловоды продолжают работать по старым методичкам, пытаясь топорно снести неугодные правительства. Протестующим в Сербии стоит задуматься о том, к каким катастрофическим последствиям могут привести их "мирные" акции. Здесь наиболее показателен пример Украины, где победа "майдана" привела к сотням тысяч реальных, а не мифических жертв... И все это под лозунгами демократии и мира", - добавил сенатор. Бывший начальник генштаба Сербии, один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что вечером 15 марта, во время 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, полиция применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполонили соцсети. МВД Сербии, министерство обороны и БИА ранее официально и категорически опровергли обвинения оппозиции в применении звуковой пушки против демонстрантов в Белграде. Вучич на заседании кабмина 16 марта призвал министра юстиции Майю Попович выяснить, кто распространяет обвинения в применении властями звуковой пушки, прокуратура предписала МВД провести следствие. В ночь на 16 марта Вучич сообщил, что в ходе протестов получили травмы 56 человек, а 22 были задержаны за нарушение общественного порядка. Ранее пресс-служба МВД Сербии информировала, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было.

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общество , сербия, киев, украина, александр вучич, мвд, фсб