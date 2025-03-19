Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали протесты в Сербии - 19.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250319/sovfedja-855923885.html
В Совфеде прокомментировали протесты в Сербии
В Совфеде прокомментировали протесты в Сербии - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Совфеде прокомментировали протесты в Сербии
Протесты в Сербии были организованы с помощью тех же технологий, что и волнения в Киеве в 2014 году, вылившиеся в государственный переворот, в частности,... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:51+0300
2025-03-19T02:51+0300
экономика
общество
сербия
киев
украина
александр вучич
мвд
фсб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855923885.jpg?1742341907
ДОНЕЦК, 18 мар - ПРАЙМ. Протесты в Сербии были организованы с помощью тех же технологий, что и волнения в Киеве в 2014 году, вылившиеся в государственный переворот, в частности, применяются такие же методы дезинформации о якобы применении оружия органами власти, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. "Массовые протесты, охватившие в последние дни Сербию, организованы согласно "майдановским" традициям. Технологии применяются идентичные. Практически то же самое мы наблюдали в Киеве в 2014 году, когда западные средства массовой информации централизованно обвинили "Беркут" в обстреле "мирных" протестующих якобы по личному приказу тогдашнего президента Украины Виктора Януковича", - сказал Волошин. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что методы киевского "майдана" 2014 года в стране не пройдут, и обвинил оппонентов в распространении дезинформации о якобы применении 15 марта властями звуковой пушки против протестующих. Премьер Сербии Милош Вучевич сообщил в понедельник, что кабмин готов пригласить ФБР и ФСБ к международному расследованию, чтобы "лучшие специалисты прибыли и проверили", что все обвинения в применении силы и спецсредств со стороны сербских властей 15 марта ложные и злонамеренные. "Западные кукловоды продолжают работать по старым методичкам, пытаясь топорно снести неугодные правительства. Протестующим в Сербии стоит задуматься о том, к каким катастрофическим последствиям могут привести их "мирные" акции. Здесь наиболее показателен пример Украины, где победа "майдана" привела к сотням тысяч реальных, а не мифических жертв... И все это под лозунгами демократии и мира", - добавил сенатор. Бывший начальник генштаба Сербии, один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что вечером 15 марта, во время 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, полиция применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполонили соцсети. МВД Сербии, министерство обороны и БИА ранее официально и категорически опровергли обвинения оппозиции в применении звуковой пушки против демонстрантов в Белграде. Вучич на заседании кабмина 16 марта призвал министра юстиции Майю Попович выяснить, кто распространяет обвинения в применении властями звуковой пушки, прокуратура предписала МВД провести следствие. В ночь на 16 марта Вучич сообщил, что в ходе протестов получили травмы 56 человек, а 22 были задержаны за нарушение общественного порядка. Ранее пресс-служба МВД Сербии информировала, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было.
сербия
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сербия, киев, украина, александр вучич, мвд, фсб
Экономика, Общество , СЕРБИЯ, Киев, УКРАИНА, Александр Вучич, МВД, ФСБ
02:51 19.03.2025
 
В Совфеде прокомментировали протесты в Сербии

Сенатор Волошин: протесты в Сербии организованы по "майдановским" традициям

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 18 мар - ПРАЙМ. Протесты в Сербии были организованы с помощью тех же технологий, что и волнения в Киеве в 2014 году, вылившиеся в государственный переворот, в частности, применяются такие же методы дезинформации о якобы применении оружия органами власти, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
"Массовые протесты, охватившие в последние дни Сербию, организованы согласно "майдановским" традициям. Технологии применяются идентичные. Практически то же самое мы наблюдали в Киеве в 2014 году, когда западные средства массовой информации централизованно обвинили "Беркут" в обстреле "мирных" протестующих якобы по личному приказу тогдашнего президента Украины Виктора Януковича", - сказал Волошин.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что методы киевского "майдана" 2014 года в стране не пройдут, и обвинил оппонентов в распространении дезинформации о якобы применении 15 марта властями звуковой пушки против протестующих. Премьер Сербии Милош Вучевич сообщил в понедельник, что кабмин готов пригласить ФБР и ФСБ к международному расследованию, чтобы "лучшие специалисты прибыли и проверили", что все обвинения в применении силы и спецсредств со стороны сербских властей 15 марта ложные и злонамеренные.
"Западные кукловоды продолжают работать по старым методичкам, пытаясь топорно снести неугодные правительства. Протестующим в Сербии стоит задуматься о том, к каким катастрофическим последствиям могут привести их "мирные" акции. Здесь наиболее показателен пример Украины, где победа "майдана" привела к сотням тысяч реальных, а не мифических жертв... И все это под лозунгами демократии и мира", - добавил сенатор.
Бывший начальник генштаба Сербии, один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что вечером 15 марта, во время 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, полиция применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполонили соцсети.
МВД Сербии, министерство обороны и БИА ранее официально и категорически опровергли обвинения оппозиции в применении звуковой пушки против демонстрантов в Белграде. Вучич на заседании кабмина 16 марта призвал министра юстиции Майю Попович выяснить, кто распространяет обвинения в применении властями звуковой пушки, прокуратура предписала МВД провести следствие.
В ночь на 16 марта Вучич сообщил, что в ходе протестов получили травмы 56 человек, а 22 были задержаны за нарушение общественного порядка. Ранее пресс-служба МВД Сербии информировала, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было.
 
ЭкономикаОбществоСЕРБИЯКиевУКРАИНААлександр ВучичМВДФСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала