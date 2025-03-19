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В Совфеде предложили создать госприюты для бездомных животных - 19.03.2025, ПРАЙМ
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В Совфеде предложили создать госприюты для бездомных животных
В Совфеде предложили создать госприюты для бездомных животных - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Совфеде предложили создать госприюты для бездомных животных
Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе Минприроды РФ Александру Козлову с просьбой рассмотреть возможность создания в каждом субъекте России государственных | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T06:17+0300
2025-03-19T06:17+0300
бизнес
экономика
общество
рф
александр козлов
андрей клишас
михаил мишустин
госдума
минприроды
конституционный суд
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе Минприроды РФ Александру Козлову с просьбой рассмотреть возможность создания в каждом субъекте России государственных приютов для бездомных животных, копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Правом на создание приютов для животных наделены органы государственной власти субъектов РФ, которые вправе наделять данными полномочиями органы местного самоуправления. В связи с этим, прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственных пунктов временного содержания и приютов для бездомных животных на территории каждого субъекта Российской Федерации", - написал сенатор в обращении. Парламентарий также попросил Козлова сообщить позицию Минприроды касательно внесения изменений в законодательство, регулирующее правоотношения в данной сфере на территориях с военным положением или средним уровнем реагирования — для дозволения органам власти субъектов "контролировать численность бездомных животных в условиях отсутствия инфраструктуры для их временного или постоянного содержания". В беседе с РИА Новости сенатор пояснил, что популяцию бродячих животных необходимо строго отслеживать. По его словам, важно, чтобы "это оставалось естественным и, прежде всего, гуманным процессом". "Зачастую средства, направленные на отлов и стерилизацию, предоставляются частным приютам, которые включены в перечень социально ориентированных НКО — таким образом власти напрямую направляют средства учреждениям, где содержат бездомных кошек и собак. Добросовестность руководителей таких организаций отследить сложно, из-за чего метод борьбы с популяцией безнадзорных животных "отлов-стерилизация-вакцинация-возврат" теряет свою эффективность", - подчеркнул политик. Гибатдинов также добавил, что в государственных приютах животные могли бы получать все необходимые ветеринарные услуги и находиться под надзором. "Несмотря на то, что это потребует определенных затрат, в перспективе пяти лет популяция бездомных животных значительно снизится, что в свою очередь обеспечит безопасность людей", - констатировал политик. Ранее группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в ГД законопроект, которым предлагалось исключить норму о возврате бродячих животных в окружающую среду после отлова, вакцинации и стерилизации. При этом предлагалось наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания. Проектом предполагалось, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. В настоящее время такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания. При этом глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что возглавляемый им комитет, аграрный комитет и комитет по региональной политике предоставили отрицательные заключения на данную инициативу из-за ее несоответствия постановлению Конституционного суда. Госдума, в свою очередь, на пленарном заседании во вторник приняла обращение палаты парламента к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными. Спикер ГД Вячеслав Володин отмечал, что Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
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бизнес, общество , рф, александр козлов, андрей клишас, михаил мишустин, госдума, минприроды, конституционный суд
Бизнес, Экономика, Общество , РФ, Александр Козлов, Андрей Клишас, Михаил Мишустин, Госдума, Минприроды, Конституционный суд
06:17 19.03.2025
 
В Совфеде предложили создать госприюты для бездомных животных

Сенатор Гибатдинов попросил Минприроды создать в каждом субъекте России госприюты

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе Минприроды РФ Александру Козлову с просьбой рассмотреть возможность создания в каждом субъекте России государственных приютов для бездомных животных, копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Правом на создание приютов для животных наделены органы государственной власти субъектов РФ, которые вправе наделять данными полномочиями органы местного самоуправления. В связи с этим, прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственных пунктов временного содержания и приютов для бездомных животных на территории каждого субъекта Российской Федерации", - написал сенатор в обращении.
Парламентарий также попросил Козлова сообщить позицию Минприроды касательно внесения изменений в законодательство, регулирующее правоотношения в данной сфере на территориях с военным положением или средним уровнем реагирования — для дозволения органам власти субъектов "контролировать численность бездомных животных в условиях отсутствия инфраструктуры для их временного или постоянного содержания".
В беседе с РИА Новости сенатор пояснил, что популяцию бродячих животных необходимо строго отслеживать. По его словам, важно, чтобы "это оставалось естественным и, прежде всего, гуманным процессом".
"Зачастую средства, направленные на отлов и стерилизацию, предоставляются частным приютам, которые включены в перечень социально ориентированных НКО — таким образом власти напрямую направляют средства учреждениям, где содержат бездомных кошек и собак. Добросовестность руководителей таких организаций отследить сложно, из-за чего метод борьбы с популяцией безнадзорных животных "отлов-стерилизация-вакцинация-возврат" теряет свою эффективность", - подчеркнул политик.
Гибатдинов также добавил, что в государственных приютах животные могли бы получать все необходимые ветеринарные услуги и находиться под надзором.
"Несмотря на то, что это потребует определенных затрат, в перспективе пяти лет популяция бездомных животных значительно снизится, что в свою очередь обеспечит безопасность людей", - констатировал политик.
Ранее группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в ГД законопроект, которым предлагалось исключить норму о возврате бродячих животных в окружающую среду после отлова, вакцинации и стерилизации. При этом предлагалось наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания. Проектом предполагалось, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. В настоящее время такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания. При этом глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что возглавляемый им комитет, аграрный комитет и комитет по региональной политике предоставили отрицательные заключения на данную инициативу из-за ее несоответствия постановлению Конституционного суда.
Госдума, в свою очередь, на пленарном заседании во вторник приняла обращение палаты парламента к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными. Спикер ГД Вячеслав Володин отмечал, что Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения.
 
ЭкономикаБизнесОбществоРФАлександр КозловАндрей КлишасМихаил МишустинГосдумаМинприродыКонституционный суд
 
 
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